Registro de preço para caminhões do Corpo de Bombeiros é destaque da Agenda Celic

O pregão eletrônico para registro de preço referente à aquisição de oito caminhões operacionais para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) está entre os certames agendados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic) para o período de 17 a 21 de novembro. Cada caminhão tem valor estimado de R$ 3,9 milhões, totalizando investimento de R$ 31,6 milhões.

Os veículos são destinados ao atendimento de ocorrências de busca e salvamento. Além da função logística, o veículo, do tipo autosalvamento especial (ASE), é equipado com guincho de grande capacidade, essencial para operações de salvamento veicular e técnico, incluindo a remoção e tração de veículos acidentados ou obstruídos. A viatura também confere apoio em resgates com vítimas presas em ferragens. A licitação ocorre na quarta-feira (19/11), às 9h30.

Os certames na sistemática de registro de preços garantem agilidade para o atendimento das demandas, uma vez que definem fornecedor e preço por unidade. Dessa forma, não é necessário que novas licitações sejam realizadas e o Estado pode adquirir o objeto conforme a demanda.

Ao todo, o período de 17 a 21 de novembro contempla 31 licitações. Os certames incluem a aquisição de equipamentos de laboratório e para informática, entre outros. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade. A Celic é vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).