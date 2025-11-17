Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Registro de preço para caminhões do Corpo de Bombeiros é destaque da Agenda Celic

O pregão eletrônico para registro de preço referente à aquisição de oito caminhões operacionais para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/11/2025 às 09h23
Registro de preço para caminhões do Corpo de Bombeiros é destaque da Agenda Celic
-

O pregão eletrônico para registro de preço referente à aquisição de oito caminhões operacionais para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) está entre os certames agendados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic) para o período de 17 a 21 de novembro. Cada caminhão tem valor estimado de R$ 3,9 milhões, totalizando investimento de R$ 31,6 milhões.

Os veículos são destinados ao atendimento de ocorrências de busca e salvamento. Além da função logística, o veículo, do tipo autosalvamento especial (ASE), é equipado com guincho de grande capacidade, essencial para operações de salvamento veicular e técnico, incluindo a remoção e tração de veículos acidentados ou obstruídos. A viatura também confere apoio em resgates com vítimas presas em ferragens. A licitação ocorre na quarta-feira (19/11), às 9h30.

Os certames na sistemática de registro de preços garantem agilidade para o atendimento das demandas, uma vez que definem fornecedor e preço por unidade. Dessa forma, não é necessário que novas licitações sejam realizadas e o Estado pode adquirir o objeto conforme a demanda.

Ao todo, o período de 17 a 21 de novembro contempla 31 licitações. Os certames incluem a aquisição de equipamentos de laboratório e para informática, entre outros. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade. A Celic é vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Com ata publicada, STF se aproxima da ordem de prisão de Bolsonaro

Formalidade oficializa resultado do julgamento

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Semana começa com possibilidade de chuvas fortes no Sul e Sudeste

Litoral do Rio Grande do Sul e Paraná também deve ter ventos fortes

 Fotos: Cleber Giordani Tesche
Temporal Há 15 horas

Chuva e Vento Deixam Rastro de Estragos em Tenente Portela e Cidades Vizinhas

As Defesas Civis locais seguem atuando no levantamento e auxílio às famílias afetadas.
Geral Há 16 horas

Tiroteio interditou Avenida Brasil no Rio de Janeiro

Ninguém ficou ferido e suspeitos de roubos não foram localizados

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 18 horas

Inmet alerta para tempestades em três estados até amanhã; veja onde

Há previsão de chuvas e ventos intensos no Paraná

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
18° Sensação
2.12 km/h Vento
89% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 13 minutos

Inep divulga resultado preliminar da análise de diplomas do Revalida
Câmara Há 27 minutos

Motta diz que projeto contra o crime organizado é a resposta mais dura que o Parlamento vai dar
Senado Federal Há 27 minutos

Lei cria 330 funções comissionadas para o Superior Tribunal de Justiça
Internacional Há 27 minutos

Em referendo, Equador rejeita instalar bases militares estrangeiras
Agricultura Há 27 minutos

Governo apresenta na COP30 estudos que mostram potencial erva-mate como aliada no processo de descarbonização

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 +0,30%
Euro
R$ 6,16 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 533,623,78 +0,20%
Ibovespa
157,493,84 pts -0.16%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias