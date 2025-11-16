Chuva e Vento Deixam Rastro de Estragos em Tenente Portela e Cidades Vizinhas

Um forte temporal atingiu a Região Celeiro na tarde deste domingo (16), por volta das 17h30, causando extensos danos materiais em Tenente Portela e municípios vizinhos.

Em Tenente Portela, os fortes ventos provocaram destelhamentos em residências na Rua D e causaram a queda do muro e grade de um escritório de advocacia na Rua Tupis, demandando reparos urgentes.

Os estragos se estenderam para Sede Nova, onde a Defesa Civil registrou danos em pelo menos 12 casas tanto na zona urbana quanto na localidade de Coxilha Progresso, sendo necessária a distribuição imediata de lonas.

Em Tiradentes do Sul, a Prefeitura também mobilizou a Secretaria de Assistência Social para distribuir lonas, após residências próximas à Brigada Militar e a sede do Internacional serem atingidas.

A situação nas estradas também é crítica: o trecho da rodovia entre Coronel Bicaco e Santo Augusto apresenta numerosas árvores caídas sobre a pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas e gerando risco de acidentes.

Felizmente, não há registro de feridos nos municípios atingidos, apenas os visíveis e significativos prejuízos materiais.

As Defesas Civis locais seguem atuando no levantamento e auxílio às famílias afetadas.