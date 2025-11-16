Domingo, 16 de Novembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chuva e Vento Deixam Rastro de Estragos em Tenente Portela e Cidades Vizinhas

As Defesas Civis locais seguem atuando no levantamento e auxílio às famílias afetadas.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte Jornal Província/ Com Informações MB Notícias
16/11/2025 às 21h31
Chuva e Vento Deixam Rastro de Estragos em Tenente Portela e Cidades Vizinhas
Fotos: Cleber Giordani Tesche

Um forte temporal atingiu a Região Celeiro na tarde deste domingo (16), por volta das 17h30, causando extensos danos materiais em Tenente Portela e municípios vizinhos.

Em Tenente Portela, os fortes ventos provocaram destelhamentos em residências na Rua D e causaram a queda do muro e grade de um escritório de advocacia na Rua Tupis, demandando reparos urgentes.

Os estragos se estenderam para Sede Nova, onde a Defesa Civil registrou danos em pelo menos 12 casas tanto na zona urbana quanto na localidade de Coxilha Progresso, sendo necessária a distribuição imediata de lonas.

Em Tiradentes do Sul, a Prefeitura também mobilizou a Secretaria de Assistência Social para distribuir lonas, após residências próximas à Brigada Militar e a sede do Internacional serem atingidas.

A situação nas estradas também é crítica: o trecho da rodovia entre Coronel Bicaco e Santo Augusto apresenta numerosas árvores caídas sobre a pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas e gerando risco de acidentes.

Felizmente, não há registro de feridos nos municípios atingidos, apenas os visíveis e significativos prejuízos materiais. 

As Defesas Civis locais seguem atuando no levantamento e auxílio às famílias afetadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Tiroteio interditou Avenida Brasil no Rio de Janeiro

Ninguém ficou ferido e suspeitos de roubos não foram localizados

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Inmet alerta para tempestades em três estados até amanhã; veja onde

Há previsão de chuvas e ventos intensos no Paraná

 (Foto: Divulgação)
Falecimento Há 10 horas

Professor de Tenente Portela morre dançando em baile no Mato Grosso

Apesar dos esforços de enfermeiros presentes no local, ele não resistiu.

 © Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Dinossauros viveram na Amazônia, descobrem pesquisadores de Roraima

Pegadas da era jurássico-cretácea foram encontradas na Bacia do Tacutu

 Troféus serão entregues a autores e orientadores das manifestações de integridade -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 12 horas

Governo do Estado entrega prêmios a professores, estudantes e instituições vencedores do Projeto Escola Íntegra

O governo Eduardo Leite entrega, na terça-feira (18/11), a premiação aos vencedores do Projeto Escola Íntegra (PEI), que tem por objetivo difundir ...

Tenente Portela, RS
17°
Chuvas esparsas
Mín. 15° Máx. 27°
17° Sensação
2.73 km/h Vento
97% Umidade
100% (26.41mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Segunda
22° 15°
Terça
25° 13°
Quarta
28° 13°
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 17°
Últimas notícias
Acidente Há 20 minutos

Colisão Frontal na RSC-472 Mobiliza Equipes de Resgate em Oswaldo Cruz
Temporal Há 52 minutos

Chuva e Vento Deixam Rastro de Estragos em Tenente Portela e Cidades Vizinhas
Educação Há 2 horas

Tiroteio suspende prova do Enem em escola no Rio
Geral Há 2 horas

Tiroteio interditou Avenida Brasil no Rio de Janeiro
Educação Há 2 horas

Enem: provas foram longas, mas com questões fáceis, dizem candidatos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,00%
Euro
R$ 6,15 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 533,775,22 +0,53%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias