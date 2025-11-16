Domingo, 16 de Novembro de 2025
Tiroteio interditou Avenida Brasil no Rio de Janeiro

Ninguém ficou ferido e suspeitos de roubos não foram localizados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/11/2025 às 20h11

Um tiroteio entre criminosos e policiais militares interrompeu o tráfego na Avenida Brasil, neste domingo (16), no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 11h, policiais militares do Batalhão de Choque foram chamados sobre tentativa de assalto perto da comunidade de Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. Ao chegarem ao local, dois homens em uma motocicleta estavam tentando parar o fluxo de veículos da via para roubar os motoristas, conforme a polícia.

“Durante a tentativa de abordagem, os criminosos efetuaram disparos na direção dos policiais, que reagiram. Por conta da troca de tiros, o tráfego de veículos na via foi temporariamente bloqueado para resguardar a integridade física de quem passava pelo local”, informou a PM.

Ninguém ficou ferido. Após a troca de tiros, equipes do Batalhão de Choque e outros agentes, com apoio de agentes da Força Nacional de Segurança, fizeram buscas na região. Os suspeitos não foram localizados.

Os agentes do Batalhão de Polícia de Choque atuam na Operação Percurso Seguro, cujo objetivo é reforçar a segurança nas vias expressas, para impedir roubos de cargas e veículos.

O policiamento foi reforçado na região.

Interrupções do trânsito

Por volta das 14h, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou, na rede social X, que o tráfego no trecho entre Irajá e Guadalupe estava liberado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fotos: Cleber Giordani Tesche
 © Paulo Pinto/Agência Brasil
 © Agência Brasil
 Troféus serão entregues a autores e orientadores das manifestações de integridade -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
