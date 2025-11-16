Domingo, 16 de Novembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inmet alerta para tempestades em três estados até amanhã; veja onde

Há previsão de chuvas e ventos intensos no Paraná

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/11/2025 às 17h53
Inmet alerta para tempestades em três estados até amanhã; veja onde
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para tempestades no sul e sudeste de São Paulo, todo o estado de Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul até a manhã desta segunda-feira (17).

Estão previstas chuvas intensas entre 30 e 60 milímetros, podendo chegar a 100 milímetros, e ventos de intensidade forte, entre 60 e 100 km/h. Condições que elevam o risco para pessoas e animais desabrigados e atenção para aqueles que precisarem transitar nessas regiões.

Para uma faixa menor, e ntre as regiões central e oeste do Paraná e o Rio Grande do Sul, foi emitido alerta severo, com ventos acima de 100km/h e chuvas superiores a 100 milímetros por dia , com possibilidade de precipitações de até 60 mm/hora.

Em nota técnica, o Inmet informa que há "grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário" para a região .

Na semana passada, a cidade de Rio Bonito do Iguaçu (PR) foi atingida por um tornado, deixando diversas pessoas desabrigadas.

Ainda no Rio Grande do Sul, há previsão de queda brusca de temperatura durante a madrugada, de até 5 graus Celsius, afetando cidades como Alegrete, São Gabriel e Uruguaiana.

No litoral, na faixa entre Paranaguá (PR) até o extremo sul, a previsão é de ventos fortes até o final da tarde de segunda-feira.

Áreas como São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, centro e sul do Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia, Acre e a região leste do Amazonas estão sob alerta moderado para tempestade, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas hoje e amanhã.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Falecimento Há 8 horas

Professor de Tenente Portela morre dançando em baile no Mato Grosso

Apesar dos esforços de enfermeiros presentes no local, ele não resistiu.

 © Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Dinossauros viveram na Amazônia, descobrem pesquisadores de Roraima

Pegadas da era jurássico-cretácea foram encontradas na Bacia do Tacutu

 Troféus serão entregues a autores e orientadores das manifestações de integridade -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 9 horas

Governo do Estado entrega prêmios a professores, estudantes e instituições vencedores do Projeto Escola Íntegra

O governo Eduardo Leite entrega, na terça-feira (18/11), a premiação aos vencedores do Projeto Escola Íntegra (PEI), que tem por objetivo difundir ...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Hoje é Dia destaca consciência negra, trânsito e Rachel de Queiroz

Confira as principais efemérides da semana entre 16 e 22 de novembro.

 (Foto: Divulgação Jornal Sentinela)
Acidente Rural Há 21 horas

Mulher morre ao levar choque enquanto usava lava-jato no interior de Jóia

Professora de 48 anos foi encontrada sem vida após sofrer descarga elétrica em propriedade na localidade de Potreirinhos

Tenente Portela, RS
21°
Chuva
Mín. 15° Máx. 27°
22° Sensação
8.31 km/h Vento
94% Umidade
100% (26.41mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Segunda
22° 15°
Terça
25° 13°
Quarta
28° 13°
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 17°
Últimas notícias
Trânsito Liberado Há 1 hora

Trânsito Liberado na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho 
Árvore caída Há 2 horas

ATENÇÃO! Trânsito Bloqueado Parcialmente na RSC-472: Árvore Caída Próximo ao Silo do Hanauer 
Geral Há 2 horas

Inmet alerta para tempestades em três estados até amanhã; veja onde
Educação Há 3 horas

Enem 2025: Candidatos fazem provas do segundo dia até 18h30
Esportes Há 4 horas

Zagueiro Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,00%
Euro
R$ 6,15 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,203,21 -1,27%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias