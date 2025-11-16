Domingo, 16 de Novembro de 2025
Enem 2025: Candidatos fazem provas do segundo dia até 18h30

Ministro da Educação acompanhou entrada de estudantes na UnB

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/11/2025 às 16h58
Enem 2025: Candidatos fazem provas do segundo dia até 18h30
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhou, neste domingo, a entrada de participantes do segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2025, na Universidade de Brasília (UnB).

“Eu vim aqui hoje pela manhã, assim que os portões abriram, para dar boa sorte aos nossos alunos que vão fazer a segunda prova do Enem, lembrando que hoje é matemática, física, química e biologia”, afirmou.

Em todo o país, os portões de mais de 11,7 mil locais de provas fecharam, pontualmente, às 13h30, no horário de Brasília em mais de 1,8 mil municípios.

Neste domingo, os participantes resolvem as provas têm 90 questões, sendo 45 de ciências da natureza, que engloba as disciplinas de biologia, química, física, e mais 45 de matemática.

Tempo de provas

Ao todo, serão cinco horas de aplicação regular. A saída dos participantes será autorizada a partir das 15h30, sem o caderno de provas.

Já aqueles que quiserem levar consigo o caderno de questões poderão deixar o local de prova a partir das 18h, 30 minutos antes do final da aplicação regular.

O encerramento da prova está marcado para as 18h30.

O participante com solicitação de tempo adicional aprovada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) terá direito a 60 minutos extras.

No caso dos candidatos que tiveram solicitação para o recurso de videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras) aprovada pelo Inep, o acréscimo será de 120 minutos.

Primeiro dia do Enem

No domingo passado (9), o Ministério da Educação (MEC) e o Inep divulgaram que a abstenção foi de 27% no primeiro dia de provas que teve 90 questões de linguagens e ciências humanas, além da redação para produção com texto dissertativo-argumentativo. Com esta abstenção, dos mais de 4,8 milhões inscritos confirmados, 3,5 milhões fizeram o primeiro dia de prova.

Reaplicação

Os participantes que perderam a aplicação de um ou dois dias de provas do Enem afetados por problemas logísticos, desastres naturais ou doenças infectocontagiosas poderão solicitar a reaplicação do Enem.

A solicitação deverá ser feita a partir desta segunda-feira (17) até 12h da próxima sexta-feira (21), no horário de Brasília, por meio da Página do Participante , no site do Inep, com login de acesso pela plataforma Gov.br.

A solicitação de reaplicação será analisada individualmente pela equipe do Inep. Para os casos em que o pedido for aceito, as provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro.

