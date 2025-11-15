Sábado, 15 de Novembro de 2025
Frente fria poderá trazer tempestades e ventos de mais de 90km/h neste domingo no Rio Grande do Sul

Previsão aponta possibilidade para ocorrência de rajadas intensas de vento

Por: Editoria Local Fonte: SECOM-RS
15/11/2025 às 10h53 Atualizada em 15/11/2025 às 10h56
CMDEC emitiu alerta sobre avanço de frente fria que pode ocasionar tempestades no próximo domingo (Foto: Divulgação | Defesa Civil)

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil (CMDEC) emitiu, na sexta-feira (14/11), alerta sobre avanço de frente fria que pode ocasionar tempestades, no domingo (16/11), no Rio Grande do Sul. A previsão aponta possibilidade para ocorrência de rajadas de vento intensas – que podem superar os 90km/h –, chuva moderada a forte, além de eventual queda de granizo e raios em todas as regiões do Estado.

A previsão indica que os eventos terão desdobramentos durante a progressão da frente fria pelo território gaúcho ao longo do período.

Conforme o CMDEC, as tempestades devem atingir Campanha, Sul e Oeste entre o final da madrugada e o início da manhã do próximo domingo. Regiões Centro, Noroeste, Região Metropolitana, Costa Doce e Litoral Médio podem ser atingidos entre final da manhã e o início da tarde. Já as regiões Norte, Noroeste, Nordeste, Litoral Norte, Serra e Vales devem observar as mudanças meteorológicas a partir da tarde.

Chuvas de até 75mm/dia

A quantidade de precipitação deve variar, na maior parte do território, entre 15 e 50 milímetros (mm) por dia. Volumes podem atingir 75mm/dia, de forma pontual no Oeste, nas Missões e no Noroeste.

A tendência é que, na segunda-feira (17/11), ainda ocorra chuva moderada a forte acompanhada de raios, em áreas do Norte, Nordeste, Vales, Região Metropolitana, Serra e Litoral Norte. Os acumulados nestas regiões devem oscilar entre 20 e 50mm/dia, com volumes pontuais de até 60 milímetros por dia.

Para as demais regiões do Estado está prevista ocorrência de chuva fraca a moderada, com acumulados entre 5 e 20mm/dia.

 

Domingo
27° 17°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 11°
Quarta
28° 12°
Quinta
32° 15°
