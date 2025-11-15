Previsão é de tempo bom ao longo da próxima semana no Estado

Na terça-feira (18/11), a alta pressão deve manter o tempo firme com predomínio de sol e condições estáveis em todo o Estado (Foto: Diones Roberto Becker)

A previsão é de tempo bom para o Rio Grande do Sul ao longo da próxima semana devido a um sistema de alta pressão, elevando as temperaturas. Somente há previsão de chuva no domingo (13/11). As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 46/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (15/11): o tempo deve mudar com ventos vindos do Norte que deixam o ar mais úmido e quente, aumentando a nebulosidade. Durante a tarde e à noite, devem ocorrer chuvas e tempestades isoladas no Oeste, Centro e Norte.

- Domingo (16/11): o avanço de uma frente fria deve formar áreas de instabilidade e espalhar chuva por todo o Estado, gerando potencial para tempestades em todas as regiões.

- Segunda-feira (17/11): o avanço de um sistema de alta pressão deve estabelecer a atmosfera a partir da Fronteira Oeste, garantindo sol, nuvens esparsas e temperaturas amenas.

- Terça-feira (18/11): a alta pressão deve manter o tempo firme, com predomínio de sol e condições estáveis em todo o Estado.

- Quarta-feira (19/11): as temperaturas se elevam em todas as regiões e, com maior conteúdo de umidade no ar, a nebulosidade pode se intensificar durante o dia.

