Sexta, 14 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Uso de dados cresce entre lojas virtuais brasileiras

O uso de dados no e-commerce brasileiro vem se consolidando como um dos principais pilares de crescimento e tomada de decisão entre lojistas de tod...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/11/2025 às 18h09
Uso de dados cresce entre lojas virtuais brasileiras
Reprodução/Freepik

Segundo levantamento da Cielo divulgado em janeiro de 2025, 89% das lojas virtuais já utilizam algum tipo de dado para apoiar estratégias de vendas, especialmente nas áreas de marketing, precificação e experiência do cliente. Ainda assim, apenas 47% contam com profissionais especializados na análise dessas informações, o que mostra que há espaço para amadurecimento no setor.

O setor de comércio eletrônico brasileiro segue crescendo: o faturamento deve ultrapassar R$ 234 bilhões em 2025, com expansão estimada de cerca de 15%, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Para especialistas, boa parte desse avanço se deve à adoção de soluções baseadas em dados, que ajudam a otimizar campanhas, personalizar a jornada de compra e reduzir custos operacionais. "Os números deixaram de ser apenas relatórios e passaram a ser um ativo estratégico para o varejo digital", afirma Bruno Brito, CEO da Empreender, empresa desenvolvedora do Dash, ferramenta voltada à análise de dados para e-commerce.

Segundo Brito, o grande desafio das lojas virtuais hoje não está na coleta de dados, mas em transformá-los em ações práticas. "A maioria dos lojistas já tem acesso a números sobre tráfego, vendas e comportamento de clientes. O problema é que muitos olham para essas informações de forma fragmentada. Quando se integra tudo em um só painel, é possível identificar padrões e tomar decisões mais inteligentes", explica.

A tendência é confirmada por estudos internacionais. De acordo com o relatório Retail Analytics Market 2025, publicado pela MarketsandMarkets, o mercado global de análise de dados no varejo deve crescer de US$ 4,3 bilhões em 2020 para US$ 11,1 bilhões em 2025, impulsionado pela digitalização das vendas e pela busca por previsibilidade nos resultados. No Brasil, essa transformação acompanha o amadurecimento do setor de e-commerce e o aumento do número de pequenos empreendedores que passaram a vender online nos últimos anos.

Para Bruno Brito, o acesso facilitado a tecnologias de análise tem reduzido a distância entre grandes e pequenos varejistas. "Hoje, um pequeno e-commerce pode ter o mesmo nível de informação estratégica que uma grande marca tinha há cinco anos. É possível acompanhar métricas de conversão em tempo real, monitorar produtos mais vendidos e até prever a demanda com base em períodos anteriores", observa. Ele destaca ainda que o uso de dados também favorece a personalização: "Lojas que entendem o comportamento de seus clientes conseguem oferecer uma experiência mais próxima, o que aumenta a fidelização e o ticket médio."

Além de melhorar a gestão, o uso de dados tem se mostrado fundamental para enfrentar períodos de instabilidade econômica. De acordo com a Bain & Company, o Automation Scorecard 2024, a automação e a análise de indicadores reduziram em até 22% os custos operacionais de pequenas e médias lojas online em 2024. Ferramentas que consolidam informações de vendas, estoque e marketing permitem respostas rápidas a mudanças de comportamento do consumidor — algo essencial em um mercado cada vez mais dinâmico.

Com o avanço da inteligência artificial e das plataformas de automação, o futuro do e-commerce brasileiro tende a se tornar cada vez mais orientado por dados. "Os lojistas que aprenderem a interpretar seus números estarão um passo à frente. Dados são o novo combustível do varejo digital", resume Brito.

O consenso entre especialistas é que o uso de dados deixará de ser um diferencial e passará a ser um requisito básico de competitividade nos próximos anos. Essa mudança promete um varejo mais estratégico, eficiente e preparado para antecipar tendências, oferecendo ao consumidor experiências cada vez mais personalizadas e relevantes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Samanta Cezarini
Tecnologia Há 3 horas

SUNTECH é eleita 2ª maior fabricante mundial de hardware GPS

A SUNTECH/ST SUNLAB conquistou o 2º lugar mundial no ranking Top 10 Fabricantes de Hardware GPS de 2025, promovido pela Wialon em Dubai.
Tecnologia Há 7 horas

ABCD anuncia Dattos e Zeztra como novas parceiras comerciais da associação

Acordos firmados oferecem benefícios às fintechs de crédito filiadas à entidade

 Imagem criada por ChatGPT/Yan Botelho
Tecnologia Há 7 horas

IBRACEM lança modelo de avaliação de risco climático com IA

Com a COP-30 como marco global da agenda climática, o IBRACEM apresenta o modelo nacional de avaliação de riscos climáticos com uso de inteligência...
Tecnologia Há 8 horas

CEIIA REFORÇA COOPERAÇÃO COM RONDÔNIA E PARÁ PARA PROTEGER O BIOMA DA AMAZÓNIA

TECNOLOGIA PORTUGUESA AO SERVIÇO DO CLIMA, DAS FLORESTAS E DAS CIDADES DO FUTURO

 Frank Bittencourt
Tecnologia Há 1 dia

OpenAI muda o rumo e acelera a corrida pela IAG

A OpenAI altera sua estrutura societária, adota o modelo de corporação de benefício público e amplia a parceria estratégica com a Microsoft na corr...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
27° Sensação
1.21 km/h Vento
64% Umidade
100% (4.31mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Sábado
27° 18°
Domingo
25° 16°
Segunda
23° 15°
Terça
26° 11°
Quarta
29° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Parlamentares defendem integração entre gênero e clima em debate na COP30
Economia Há 1 minuto

COP30: quarto leilão do Eco Invest terá foco exclusivo na Amazônia
Câmara Há 17 minutos

Parlamentares aprovam 25 diretrizes para enfrentar crise climática durante a COP30
Justiça Há 17 minutos

Polícia do RJ relata à Justiça cenário de guerra na Operação Contenção
Tecnologia Há 31 minutos

Uso de dados cresce entre lojas virtuais brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,01%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 530,932,99 -3,76%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6878 (13/11/25)
18
20
23
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3538 (13/11/25)
02
03
05
08
09
10
13
14
17
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias