TV Brasil acompanha ao vivo segundo dia do Enem com boletins

Das 11h às 18h, os boletins serão exibidos a cada hora

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/11/2025 às 16h48

A TV Brasil , canal público da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , prepara uma cobertura especial para o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, no próximo domingo (16). Assim como no primeiro dia de provas, realizado no dia 9, a emissora fará entradas ao vivo ao longo da programação, com equipes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além da participação de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Das 11h às 18h, os boletins serão exibidos a cada hora, com informações sobre a movimentação nos locais de prova, expectativas dos candidatos, dados sobre os inscritos e eventuais ocorrências. A cobertura contará com o apoio das emissoras PrefTV/Caruaru , TV Pernambuco e TVE/ES , que farão entradas de suas regiões para mostrar a realidade dos estudantes em diferentes partes do país.

“O segundo dia do Enem é decisivo para milhões de estudantes e a TV Brasil estará presente para acompanhar cada momento. Nosso objetivo é oferecer informação útil e segura, mostrando a movimentação nos locais de prova e trazendo orientações que ajudem os candidatos a manter a tranquilidade. É comunicação pública a serviço da educação e da cidadania”, afirma Cidinha Matos, diretora de jornalismo da EBC .

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão também no TV Brasil Play , pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Enem 2025 – Cobertura especial TV Brasil ao vivo
Domingo (16), a partir das 11h

TV Brasil na internet e nas redes sociais

  • Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
  • Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
  • Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
  • YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
  • X – https://x.com/TVBrasil
  • TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
  • TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
