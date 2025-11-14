Sexta, 14 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Enem 2025: Inep adota modelo testlets na elaboração das provas

Método inédito avalia análise crítica e raciocínio lógico do candidato

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/11/2025 às 16h19
Enem 2025: Inep adota modelo testlets na elaboração das provas
© Jose Cruz/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adotou, pela primeira vez, o modelo testlets para elaboração das 90 questões de linguagens e ciências humanas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025.

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em coletiva de imprensa na sede do instituto, em Brasília, após a aplicação do primeiro dia de provas do exame, no último domingo (9).

Na prova, a nova metodologia agrupa questões variadas relacionadas a um mesmo texto-base.

O objetivo da mudança é avaliar melhor os conhecimentos do participante adquiridos ao longo da formação escolar, justifica o Inep.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

Expansão do uso

No próximo domingo (16), os inscritos no Enem farão o segundo dia de provas em mais de 1,8 mil municípios das 27 unidades da federação. Porém, o Inep não confirma se o modelo foi aplicado na elaboração das 90 questões de matemática e de ciências da natureza (biologia, química e física) destas provas.

"O Inep não divulga previamente informações sobre prova por questões de segurança e sigilo", respondeu em nota à Agência Brasil.

No entanto, a diretora de Avaliação da Educação Básica do Inep, Hilda Linhares, afirmou que o plano é expandir o uso do modelo testlets.

“Espera-se que, a partir desta edição, esse modelo seja adotado não apenas para a área de linguagens, na qual ele foi aplicado em 2025, mas também para outras áreas de conhecimento.”

Entenda o uso

O formato testlets busca analisar a capacidade do participante de compreender e usar informações para demonstrar o conhecimento adquirido. Este tipo de abordagem na avaliação engloba desde a interpretação literal até inferências e aplicações de conceitos.

Apesar de um mesmo texto-base vincular, em bloco, diversas questões a ele, não existe dependência entre as respostas, ou seja, não apresenta elementos que possam ser considerados para a resposta de outra questão.

De acordo com o Inep, a iniciativa permite:

· redução do tamanho da prova;

· evitar o desperdício de esforço na leitura de vários excertos de texto.

· Permitir a leitura e a análise de textos mais próximos à integridade da fonte primária;

· abordagem de contextos com maior complexidade;

· avaliação de tarefas cognitivas mais complexas.

Veja os PDFs dos cadernos de questões do primeiro dia de p rovas do Enem 2025 aqui , com a aplicação do novo formato testlets.

Avaliação da metodologia

A Agência Brasil buscou a opinião de especialistas sobre o modelo testlets no Enem. A diretora de Avaliações da Arco e porta-voz da plataforma de ensino SAS Educação, Camila Karino, disse que o uso do modelo Testlet pelo Inep no Enem lhe surpreendeu porque, até a última edição, o instituto vinculado ao Ministério da Educação (MEC) usava um formato padronizado, onde cada questão da prova do Enem tinha um texto-base como enunciado e, logo abaixo, as alternativas para escolha da resposta correta pelo candidato.

Apesar de não imaginar a mudança expressiva na construção das questões da prova, a diretora vê a metodologia como “um avanço no modelo avaliativo e que não há desvantagens claras.”

Com a mudança, Camila Karino entende que o principal benefício do Testlet para o contexto do Enem é permitir a avaliação de habilidades mais complexas.

“Quando se tinha um texto-base por questão, era necessário escolher texto menores, impedindo avaliar compreensões mais profundas. Este novo formato permite textos mais densos, o que eleva o nível da prova.”

Porém, ela acredita que a adoção de um texto base não irá impactar no tamanho e no tempo de prova. “Os textos se tornarão mais densos”, prevê.

Este modelo que usa um mesmo texto-base para uma sequência de perguntas não é novidade no Brasil. Os processos seletivos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Estadual do Ceará (Uece), vestibular da Fuvest [Fundação Universitária para o Vestibular], que seleciona para a Universidade de São Paulo (USP), além do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) já apresentavam esse formato.

“No entanto, esses processos não exploram todo o potencial dos testlets. Tenho uma aposta de que o Inep esteja apontando em uma nova tendência para edições futuras do exame, assim como o Pisa [Programa Internacional de Avaliação de Estudantes] já vem utilizando”, projeta a diretora Camila Karino.

Teoria de Resposta ao Item

Em entrevista à Agência Brasil , a educadora explica que o modelo testlets não pode ser confundido com a Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Para cálculo das notas, há anos, o Inep adota este modelo matemático que considera a coerência das respostas corretas do participante e identifica a consistência da resposta, conforme o grau de dificuldade de cada questão.

“A Teoria de Resposta ao Item (TRI) é a metodologia de análise utilizada para estimar a proficiência dos estudantes. Ela não define o formato.”

Entenda como é calculada a nota das provas objetivas do Enem 2025 pela Teoria de Resposta ao Item, que considera coerência de respostas corretas.

O Enem

As notas finais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem ser usadas para acesso a universidades públicas, em diversas modalidades; para concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas; para pleitear o crédito estudantil para o pagamento das mensalidades de faculdades privadas; para ingresso sem vestibular em faculdades; para estudar em Portugal; para autoavaliação pelo treineiros; e para certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência nessa etapa do ensino básico.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 35 minutos

Governo vai criar 8,6 mil cargos de professores e técnicos em educação

Lula disse que é mais barato criança na escola do que jovem na cadeia
Educação Há 2 horas

TV Brasil acompanha ao vivo segundo dia do Enem com boletins

Das 11h às 18h, os boletins serão exibidos a cada hora

 -
Educação Há 4 horas

Governo divulga lista preliminar dos servidores aptos a concorrer às promoções do magistério estadual

A Secretaria da Educação (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (14/11), as listas preliminares dos professores e especialistas de educação que estão ...

 Participantes estão sendo apresentados aos fundamentos da Escola da Escolha, modelo que orienta a política de tempo integral -Foto: Ascom Seduc
Educação Há 1 dia

Governo do Estado prepara gestores para implantação do Ensino Fundamental em Tempo Integral

A Secretaria da Educação (Seduc) está promovendo, em Porto Alegre, uma formação inicial voltada a diretores e vice-diretores das 163 escolas da Red...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025

Candidatos podem checar acertos das provas objetivas de domingo

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
27° Sensação
1.21 km/h Vento
64% Umidade
100% (4.31mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Sábado
27° 18°
Domingo
25° 16°
Segunda
23° 15°
Terça
26° 11°
Quarta
29° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Parlamentares defendem integração entre gênero e clima em debate na COP30
Economia Há 1 minuto

COP30: quarto leilão do Eco Invest terá foco exclusivo na Amazônia
Câmara Há 17 minutos

Parlamentares aprovam 25 diretrizes para enfrentar crise climática durante a COP30
Justiça Há 17 minutos

Polícia do RJ relata à Justiça cenário de guerra na Operação Contenção
Tecnologia Há 31 minutos

Uso de dados cresce entre lojas virtuais brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,01%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 530,932,99 -3,76%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6878 (13/11/25)
18
20
23
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3538 (13/11/25)
02
03
05
08
09
10
13
14
17
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias