Sexta, 14 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
SUNTECH é eleita 2ª maior fabricante mundial de hardware GPS

A SUNTECH/ST SUNLAB conquistou o 2º lugar mundial no ranking Top 10 Fabricantes de Hardware GPS de 2025, promovido pela Wialon em Dubai.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/11/2025 às 15h43
Samanta Cezarini

A SUNTECH/ST SUNLAB conquistou o 2º lugar mundial no ranking Top 10 Fabricantes de Hardware GPS de 2025, promovido pela Wialon, uma das maiores plataformas de gerenciamento e digitalização de frotas. A premiação reconhece as empresas que mais se destacaram no desenvolvimento e fornecimento de dispositivos de rastreamento e telemetria em todo o mundo.

O reconhecimento foi anunciado durante o evento da Wialon realizado em Dubai no mês passado, quando a empresa configurou entre as companhias com o maior volume de novos dispositivos conectados à plataforma nos últimos 12 meses, impulsionada especialmente pelo modelo ST4315.

Em 2024, a SUNTECH/ST SUNLAB já havia figurado entre as Top 5 da mesma premiação, consolidando sua trajetória de crescimento e inovação no setor.

No Brasil, a marca oferece o ST8310 UM, rastreador veicular similar ao premiado, equipado com tecnologias 4G CAT-1 e 2G, que garantem ampla cobertura, além de detecção e alerta de Jammer.

"Este prêmio é o reflexo direto do trabalho, foco e dedicação de toda a nossa equipe em criar soluções tecnológicas de alto desempenho, com confiabilidade e qualidade reconhecidas internacionalmente", destaca Vanessa Kawakami, CEO da SUNTECH/ST SUNLAB no Brasil. Ela afirma que "nosso compromisso é oferecer equipamentos que agreguem valor real aos nossos parceiros e clientes e fortaleçam o ecossistema global de rastreamento e telemetria", completa Kawakami.

Entre as inovações recentes, a empresa anunciou o lançamento da dashcam ST9730, equipada com os sistemas ADAS (assistência avançada ao condutor) e DMS (monitoramento do motorista), com câmeras de amplo ângulo de visão, e do novo rastreador ST8210, que utiliza tecnologia 4G CAT-1, mantém o design do ST8310 UM e oferece custo reduzido para empresas de rastreamento.

Presente em diversos países, a SUNTECH/ST SUNLAB atua com foco em tecnologia aplicada à mobilidade, IoT e telemetria, oferecendo soluções integradas para empresas de rastreamento, gestão de frotas e segurança veicular.

A matéria completa da Wialon sobre o ranking global pode ser acessada em: https://wialon.com/pt/blog/2025-gps-hardware-manufacturers-top-10

Sobre a SUNTECH/ST SUNLAB

Com sede em Seul, capital da Coreia do Sul, a SUNTECH/ST SUNLAB está presente no Brasil há 15 anos e comercializa seus equipamentos em todos os continentes, com presença local na América do Sul, Central e do Norte. Destaque mundial em equipamentos de rastreamento e telemetria, aqui no Brasil oferece soluções contra roubo e furto de veículos, gestão de frotas com telemetria avançada, além de buscadores com alta precisão de localização.

