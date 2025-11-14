Governo divulga lista preliminar dos servidores aptos a concorrer às promoções do magistério estadual

A Secretaria da Educação (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (14/11), as listas preliminares dos professores e especialistas de educação que estão aptos para concorrer às promoções do magistério estadual para o ciclo de 2025. A listagem foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). Os profissionai que poderão avançar de classe estão indicados por meio da identificação funcional.

A partir de segunda-feira (17/11), o prazo legal para interposição de recursos voltados exclusivamente a essas listas estará aberto até 24 de novembro. Para isso, os servidores devem acessar o aplicativo do Escola RS - Professor, que também está disponível no site, e seguir as instruções.

Após o julgamento dos recursos pela Comissão Permanente, será dado prosseguimento aos demais passos relativos à promoção. Os profissionais do magistério estadual concorrem pelos critérios de antiguidade e merecimento, sendo adotado o que foi mais favorável para cada caso, de acordo com a quantidade de vagas aprovadas.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Antes, a Rede Estadual permaneceu por uma década sem promoções para os servidores. Com a retomada da progressão, promovida pelo governador, os professores e especialistas da educação serão contemplados com avanço funcional, valorizando o mérito e o tempo de serviço.

A carreira do magistério estadual é estruturada em uma tabela de subsídio, dividida em seis classes, começando no A e terminando no F. Na listagem preliminar, também foram divulgados os servidores que se encontram inaptos para concorrer, com a indicação do motivo.