Sexta, 14 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo divulga lista preliminar dos servidores aptos a concorrer às promoções do magistério estadual

A Secretaria da Educação (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (14/11), as listas preliminares dos professores e especialistas de educação que estão ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/11/2025 às 14h39
Governo divulga lista preliminar dos servidores aptos a concorrer às promoções do magistério estadual
-

A Secretaria da Educação (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (14/11), as listas preliminares dos professores e especialistas de educação que estão aptos para concorrer às promoções do magistério estadual para o ciclo de 2025. A listagem foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). Os profissionai que poderão avançar de classe estão indicados por meio da identificação funcional.

A partir de segunda-feira (17/11), o prazo legal para interposição de recursos voltados exclusivamente a essas listas estará aberto até 24 de novembro. Para isso, os servidores devem acessar o aplicativo do Escola RS - Professor, que também está disponível no site, e seguir as instruções.

Após o julgamento dos recursos pela Comissão Permanente, será dado prosseguimento aos demais passos relativos à promoção. Os profissionais do magistério estadual concorrem pelos critérios de antiguidade e merecimento, sendo adotado o que foi mais favorável para cada caso, de acordo com a quantidade de vagas aprovadas.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Antes, a Rede Estadual permaneceu por uma década sem promoções para os servidores. Com a retomada da progressão, promovida pelo governador, os professores e especialistas da educação serão contemplados com avanço funcional, valorizando o mérito e o tempo de serviço.

A carreira do magistério estadual é estruturada em uma tabela de subsídio, dividida em seis classes, começando no A e terminando no F. Na listagem preliminar, também foram divulgados os servidores que se encontram inaptos para concorrer, com a indicação do motivo.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Participantes estão sendo apresentados aos fundamentos da Escola da Escolha, modelo que orienta a política de tempo integral -Foto: Ascom Seduc
Educação Há 21 horas

Governo do Estado prepara gestores para implantação do Ensino Fundamental em Tempo Integral

A Secretaria da Educação (Seduc) está promovendo, em Porto Alegre, uma formação inicial voltada a diretores e vice-diretores das 163 escolas da Red...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 22 horas

Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025

Candidatos podem checar acertos das provas objetivas de domingo

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 23 horas

UFSCar encerra amanhã inscrições para pessoas trans e travestis

Estão sendo oferecidos 66 cursos

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Gabarito do Enem 2025 sai nesta quinta-feira

Inep não informou horário de liberação
Educação Há 1 dia

Fies 2025: MEC convoca lista de espera de vagas remanescentes

Pré-selecionados têm dois dias uteis para comprovar informações

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
30° Sensação
1.65 km/h Vento
50% Umidade
100% (4.31mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Sábado
27° 18°
Domingo
25° 16°
Segunda
23° 15°
Terça
26° 11°
Quarta
29° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 16 minutos

Comissão aprova exigência de boas práticas de fabricação para registro de medicamentos
Educação Há 30 minutos

Governo divulga lista preliminar dos servidores aptos a concorrer às promoções do magistério estadual
Câmara Há 30 minutos

Comissão aprova 15 projetos de homenagens e datas comemorativas
Economia Há 30 minutos

Agropecuária ajudou oito estados a crescerem mais que o Brasil em 2023
Economia Há 31 minutos

Operações de crédito do BNDES chegam a R$ 230 bilhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,12%
Euro
R$ 6,13 -0,45%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 536,886,56 -2,55%
Ibovespa
158,156,39 pts 0.63%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6878 (13/11/25)
18
20
23
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3538 (13/11/25)
02
03
05
08
09
10
13
14
17
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias