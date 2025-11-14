Sexta, 14 de Novembro de 2025
ABCD anuncia Dattos e Zeztra como novas parceiras comerciais da associação

Acordos firmados oferecem benefícios às fintechs de crédito filiadas à entidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/11/2025 às 12h09

Representante das fintechs de crédito, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) anuncia a Dattos e a Zeztra como suas mais novas parceiras comerciais. Por meio do acordo firmado, as associadas da ABCD passam a contar com benefícios e vantagens na contratação dos serviços oferecidos pelas duas empresas.

Localizada em São Paulo, no Brasil, e presente em mais de 25 países, a Dattos é uma plataforma de automação de conciliações com mais de 10 anos no mercado. Superando a marca de 130 clientes em diversos setores, a empresa apoia companhias que lidam com grande volume de fontes de dados e linhas processadas em suas rotinas, por meio de conciliações que validam informações e geram análises.

"Nascemos dentro de uma instituição financeira e, por isso, essa parceria com a ABCD é gratificante", afirma Guilherme Pessoa, fundador e CEO da Dattos. Ele destaca que a colaboração é uma oportunidade de contribuir ainda mais para o crescimento das empresas de crédito no Brasil. Segundo Pessoa, isso ocorre por meio de tecnologias para automação de conciliações de dados, que garantem a qualidade do serviço, minimizam riscos de inconsistências nas transações e evitam penalidades relacionadas ao descumprimento de normas do Banco Central.

Solução para automação de fluxos de pagamentos de forma customizada e agnóstica de IP e IF, com foco na orquestração de múltiplos serviços financeiros e digitais integrados, a Zeztra, em operação desde 2021 e com mais de R$ 2 bilhões em transações processadas, oferece aos clientes tecnologia que permite que empresas originadoras, gestoras e provedoras de Credit as a Service (CaaS) automatizem e aprimorem suas operações financeiras, desde a originação do crédito, passando pela conciliação bancária e contábil, até a prestação de contas.

“A associação com a ABCD marca um passo importante em nossa jornada para transformar o mercado de crédito no Brasil. Com o modelo de Embedded Finance, capacitamos empresas a oferecerem esteiras de crédito de forma mais eficiente e segura, enquanto nossa plataforma integrada garante que todas as operações financeiras sejam geridas com precisão e confiabilidade”, ressalta Paulo Camargo, cofundador da Zeztra. 

Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, celebra o contínuo fortalecimento da base de parceiros da entidade. “O segmento das fintechs de crédito está cada vez mais dinâmico e, por isso, demandando tecnologias inovadoras capazes de otimizar suas operações. Assim, é com imensa satisfação que seguimos ampliando nosso quadro de parcerias”, pontua a executiva. 

Informações sobre todos os parceiros comerciais da ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/parcerias-comerciais/

