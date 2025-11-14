Sexta, 14 de Novembro de 2025
CEIIA REFORÇA COOPERAÇÃO COM RONDÔNIA E PARÁ PARA PROTEGER O BIOMA DA AMAZÓNIA

TECNOLOGIA PORTUGUESA AO SERVIÇO DO CLIMA, DAS FLORESTAS E DAS CIDADES DO FUTURO

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/11/2025 às 10h54

PORTO, Portugal, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Portugal – está a aprofundar o seu trabalho com os governos dos estados brasileiros de Pará e Rondônia, num esforço conjunto para acelerar soluções científicas e tecnológicas que garantam a proteção e valorização do bioma da Amazónia. Esta colaboração pretende demonstrar como a inovação pode transformar desafios ambientais em novas oportunidades de desenvolvimento económico sustentável.

A parceria com estes dois estados amazónicos incide sobre três eixos estratégicos: Clima, Florestas e Serviços de Ecossistemas; Clima e Saúde; e Mobilidade Urbana e Cidades Inteligentes. Em todos eles, o CEiiA aporta experiência, tecnologia e capacidade de integração de sistemas que combinam satélites, sensores terrestres e inteligência artificial.

PARCERIA COM O PARÁ FORMALIZADA NA COP30

A cooperação com o Estado do Pará foi formalizada ontem, no âmbito da COP30, reforçando o compromisso de ambas as partes em acelerar conhecimento científico aplicado ao território. Está em desenvolvimento um projeto que permitirá recolher dados geoespaciais sobre ocupação de solos, avaliar o potencial de sequestro de carbono e criar modelos que apoiem decisões públicas e privadas com base em informação fiável e continuamente atualizada.

RONDÔNIA AVANÇA COM “RONDÔNIA CARBON”, PROJETO RECONHECIDO PELA UNFCCC

CEiiA Team Work_COP30

Em Rondônia, o trabalho técnico decorre desde junho e envolve entidades de referência como a Embrapa e a Universidade Federal de Rondônia. O projeto combina tecnologia espacial, sensores de solo e algoritmos de inteligência artificial para produzir um mapeamento avançado do carbono associado a culturas como café, cacau e floresta nativa.

A UNFCCC classificou o projeto como inovador, por demonstrar como a tecnologia pode acelerar novos modelos de financiamento climático. O projeto estará em destaque esta sexta-feira, 14 de novembro, no painel “Mecanismos Financeiros Inovadores para a Resiliência Climática Sub-Nacional”, na COP30.

INVESTIMENTO E IMPACTO

A fase inicial destas iniciativas representa um investimento de cerca de 2 milhões de euros, maioritariamente assegurado pelo CEiiA, devidoàutilização intensiva de tecnologia e competências associadas ao setor espacial.

O objetivo passa agora por envolver empresas, universidades e entidades dos dois países, reforçando a transferência de conhecimento e o desenvolvimento de soluções inovadoras.

SOBRE O CEIIA

O CEiiA é um dos maiores investidores privados em I&D em Portugal, desenvolvendo tecnologias e produtos para setores como mobilidade, aeronáutica, espaço e oceano, sempre com foco na sustentabilidade e no impacto social positivo.

Press Media
Ricardo Rodrigues
[email protected]

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c87ff0ba-17fe-4cd4-9921-565fcaaae938/pt


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001138776)
