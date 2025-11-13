Quinta, 13 de Novembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

UFSCar encerra amanhã inscrições para pessoas trans e travestis

Estão sendo oferecidos 66 cursos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/11/2025 às 15h53
UFSCar encerra amanhã inscrições para pessoas trans e travestis
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Terminam nesta sexta-feira (14) as inscrições para ingresso na graduação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 2026 para pessoas transexuais e travestis. Estão sendo ofertadas vagas nos 66 cursos da instituição.

Para concorrer é preciso ter concluído o ensino médio e apresentar uma autodeclaração informando sua identidade de gênero - se se considera uma pessoa transexual, transgênero, travesti ou não-binária. Os candidatos ainda precisam enviar um memorial descritivo, documento em que resumem sua trajetória de afirmação de gênero.

Os interessados devem preencher um formulário online no site da UFSCar e indicar qual nota deve ser considerada, entre as edições de 2021 a 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aquela em que apresentaram melhor desempenho.

A verificação das autodeclarações será feita pela Comissão Institucional de Verificação da Autodeclaração Trans (Civat), sob responsabilidade da Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (Saade). A UFSCar garante a participação no processo da comunidade trans e de pessoas com atuação nas políticas de diversidade.

Todas as informações sobre a seleção, incluindo requisitos, etapas e prioridades de convocação, constam do edital do processo seletivo , disponível no Portal do Ingresso da UFSCar.

As convocações e demais etapas do processo serão publicadas no endereço ingresso.ufscar.br. Dúvidas e solicitações de esclarecimentos devem ser encaminhadas à Central de Atendimento ao Ingresso na Graduação .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Participantes estão sendo apresentados aos fundamentos da Escola da Escolha, modelo que orienta a política de tempo integral -Foto: Ascom Seduc
Educação Há 52 minutos

Governo do Estado prepara gestores para implantação do Ensino Fundamental em Tempo Integral

A Secretaria da Educação (Seduc) está promovendo, em Porto Alegre, uma formação inicial voltada a diretores e vice-diretores das 163 escolas da Red...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 2 horas

Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025

Candidatos podem checar acertos das provas objetivas de domingo

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação Há 5 horas

Gabarito do Enem 2025 sai nesta quinta-feira

Inep não informou horário de liberação
Educação Há 6 horas

Fies 2025: MEC convoca lista de espera de vagas remanescentes

Pré-selecionados têm dois dias uteis para comprovar informações

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Educação Há 7 horas

Fies 2025: Inep convoca lista de espera de vagas remanescentes

Pré-selecionados têm dois dias uteis para comprovar informações

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
24° Sensação
1.44 km/h Vento
84% Umidade
100% (2.18mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
30° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
26° 16°
Segunda
22° 15°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova aumento do prazo de responsabilidade das empreiteiras por obras
Justiça Há 18 minutos

STF diz que recreio integra jornada de professores
Fazenda Há 18 minutos

Governo repassa R$ 4,9 milhões para entidades sociais em nova rodada do mecanismo de solidariedade do Nota Fiscal Gaúcha
Esportes Há 33 minutos

Arthur Elias convocação seleção para últimos amistoso do ano na Europa
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova proposta que susta mudança nas regras para importação de cacau africano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,08%
Euro
R$ 6,16 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 551,584,56 -3,39%
Ibovespa
157,023,27 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias