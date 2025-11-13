Quinta, 13 de Novembro de 2025
Governo Leite fortalece infraestrutura produtiva e cadeias da agricultura familiar com novos maquinários e insumos agrícolas

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), assinou, nesta quinta-feira (13/11), novos contratos referentes à Consu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/11/2025 às 15h39
Contratos foram assinados pelo secretário Covatti (E) na sede da SDR -Foto: Divulgação Ascom/SDR

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), assinou, nesta quinta-feira (13/11), novos contratos referentes à Consulta Popular 2024/2025. Os recursos serão destinados a ações de infraestrutura produtiva e apoio às cadeias da agricultura familiar em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Os investimentos totalizam mais de R$ 860 mil, que serão aplicados na aquisição de maquinários e insumos agrícolas, como perfuradores de solo, roçadeiras, colhedoras de forragem, empacotadeiras e compactadoras de silagem.

Prioridades reais

Também estão previstos insumos para recuperação da fertilidade do solo, incluindo adubos, superfosfato triplo, cloreto de potássio e calcário, além de sementes de aveia preta forrageira.

O secretário da SDR, Vilson Covatti, destacou a relevância do recurso disponibilizado pelo programa: “A Consulta Popular aproxima o governo do Estado das comunidades, pois os projetos que chegam até nós são solicitados pelos próprios agricultores familiares, priorizando suas reais necessidades”, comentou.

Consulta Popular

Na edição 2025 da Consulta Popular, a SDR teve 15 projetos aprovados, totalizando R$ 13,2 milhões previstos para o orçamento de 2026, o maior volume entre as secretarias estaduais, de acordo com a Pasta.

Municípios que assinaram nesta quinta-feira (13/11)

  • Bozano
  • Caiçara
  • Campina das Missões
  • Catuípe
  • David Canabarro
  • Dezesseis de Novembro
  • Frederico Westphalen
  • Ijuí
  • Novo Tiradentes
  • Nonoai
  • Planalto
  • Sede Nova
  • Senador Salgado Filho
  • Sobradinho
  • Tiradentes do Sul

Texto: Ascom SDR
Edição: Secom

