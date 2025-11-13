Solução PoD Decision Engine chega ao marketplace da AWS

A PowerOfData, empresa brasileira especializada em dados e inteligência artificial (IA), anuncia o lançamento da plataforma PoD Decision Engine no AWS Marketplace, vitrine global da Amazon Web Services voltada à comercialização de softwares em nuvem.
Desenvolvido integralmente no Brasil, o sistema permite que empresas de todos os portes automatizem decisões nas áreas de crédito, cobrança, prevenção a fraudes, CRM e compras, diretamente na infraestrutura da AWS.
A proposta da ferramenta é simplificar processos decisórios que, tradicionalmente, exigem envolvimento técnico, longos ciclos de implementação e dependência de equipes de TI. Com uma interface visual e interativa, o PoD Decision Engine permite que companhias dos mais variados setores conectem fontes de dados, apliquem inteligência artificial e executem regras em tempo real, sem necessidade de programação. Além disso, a ferramenta busca colocar o poder das decisões automatizadas nas mãos do negócio, sem código, sem barreiras e com total controle, escalabilidade e segurança.
De acordo com Dalmer Sella, CEO da empresa, o sistema foi desenhado para atender às demandas reais do mercado com rastreabilidade, segurança e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Segundo o executivo, ao reunir conectores prontos para uso, motor de IA embarcado e controle de acesso granular, o sistema busca oferecer uma alternativa acessível e eficiente para organizações que precisam tomar decisões críticas com agilidade.
“Construído com base nos principais desafios relatados por empresas que já utilizam soluções de decisão, o PoD Decision Engine é um motor de decisão criado para simplificar processos críticos de negócio com escalabilidade e segurança, colocando inteligência e automação diretamente nas mãos dos times que decidem”, detalha Sella.
A solução busca reunir os diferenciais que o mercado mais sente falta, combinando performance, autonomia e integração inteligente em um só sistema. Algumas das principais características do produto são:
“A ferramenta marca uma evolução estratégica na democratização da inteligência de dados. Agora, empresas de todos os portes, desde startups até grandes corporações, podem automatizar regras complexas em minutos e inserir novas estratégias no ar em tempo real, sem depender de equipes técnicas para cada ajuste”, explica Sella.
Ele ressalta que a entrada no AWS Marketplace representa um avanço na estratégia de distribuição da PowerOfData. A contratação da solução pode ser feita diretamente pela conta AWS de cada empresa, eliminando etapas burocráticas. "A PowerOfData é uma das primeiras empresas brasileiras a disponibilizar um software de decisão no AWS Marketplace, reforçando a maturidade tecnológica e a capacidade de criar soluções com padrão global a partir do Brasil”, afirma.
O sistema contém recursos como integração nativa com bureaus de crédito, CRMs, ferramentas antifraude, data lakes e sistemas legados. O PoD Decision Engine foi projetado para funcionar de forma nativa em ambientes que já utilizam a nuvem AWS, visando facilitar a integração com outras aplicações da empresa, simplificar a gestão e viabilizar arquiteturas integradas de dados e decisões. Além disso, o motor é compatível com modelos estatísticos, permitindo o uso de agentes de IA para decisões autônomas em tempo real, com alta velocidade de resposta e escalabilidade.
Bruno Jardim, CTO da PowerOfData, destaca que a flexibilidade do modelo SaaS permite que o motor de decisão se adapte ao volume de decisões de cada empresa, garantindo elasticidade e disponibilidade, com integração rápida ao ecossistema AWS e planos de assinatura flexíveis que variam entre 12, 24 e 36 meses.
“É um motor de decisão moderno que carrega o selo de qualidade e segurança da Amazon. Isso pode facilitar e agilizar a contratação pelos clientes, que podem adquirir o sistema diretamente pela AWS com a confiança de uma plataforma robusta e de nível corporativo”, reforça.
Para os próximos anos, Jardim afirma que a empresa já projeta a expansão da plataforma com novos módulos específicos por segmento, a integração com tecnologias de IA generativa para facilitar a criação de políticas por linguagem natural e a internacionalização da solução, com suporte multilíngue e adaptação às legislações locais.
“Queremos ampliar parcerias com bureaus de dados, fintechs e plataformas de CRM/ERP para fortalecer a inteligência aplicada às decisões e facilitar a integração com sistemas já existentes nas empresas”, afirma o CTO.
Sella informa que o retorno dos clientes que já utilizam a ferramenta tem sido positivo, especialmente pela redução da dependência de TI e pela agilidade na implementação de políticas.
A expectativa da empresa é que a nova etapa acelere a adoção da tecnologia, ampliando sua atuação em mercados internacionais ao oferecer um time-to-value imediato, escalabilidade elástica e segurança corporativa.
“Nossa proposta é transformar dados em decisões e decisões em ações com impacto direto no balanço das empresas, seja aumentando receita, reduzindo a inadimplência, elevando a produtividade ou otimizando os custos”, conclui o CEO.
Para saber mais sobre o produto no marketplace da AWS, basta acessar: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-pcs2nrl7scobg e https://www.powerofdata.ai/fullservice/pod-decision-engine