Quinta, 13 de Novembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fies 2025: Inep convoca lista de espera de vagas remanescentes

Pré-selecionados têm dois dias uteis para comprovar informações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/11/2025 às 11h48
Fies 2025: Inep convoca lista de espera de vagas remanescentes
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) começa a convocar nesta quinta-feira (13) os candidatos da lista de espera das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2025. O período de convocação vai até às 23h59 do dia 28 de novembro (horário de Brasília).

O Fies é o programa federal que concede financiamento a estudantes de baixa renda de cursos de graduação, em instituições de educação superior privadas.

Os candidatos da lista de espera deverão acompanhar o resultado de eventual pré-seleção por meio do site Fies Seleção . Para acessá-lo, o estudante deve fazer o login único pela plataforma Gov.br

Os candidatos inscritos deverão obrigatoriamente ter condições de atingir a frequência mínima exigida para o semestre letivo referente ao segundo semestre de 2025 no curso/turno/local de oferta/IES para o qual se inscreverem.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

Documentação comprobatória

O estudante pré-selecionado a uma das vagas remanescentes do processo seletivo do Fies deverá comprovar as informações declaradas no momento da inscrição à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior em que foi pré-selecionado.

O prazo para este procedimento é de dois dias úteis, contados a partir do dia da pré-seleção.

De acordo com o edital que contém as regras do Processo Seletivo nº 21/2025, a entrega dos documentos comprobatórios pode ser feita por meio físico ou digital, nos horários definidos pela instituição.

Próximos passos

Se a documentação for aprovada, o próximo passo é a validação das informações em um agente financeiro em até dez dias, contados a partir do terceiro dia após a validação da inscrição pela comissão da faculdade.

Somente após a aprovação do banco poderá ser formalizada a contratação do financiamento.

Se o candidato pré-selecionado não apresentar todos os documentos ou não seguir as etapas exigidas dentro do prazo estabelecido, ele perde a vaga. Essa vaga perdida é imediatamente transferida para o próximo candidato classificado na lista de espera.

Complementação

O candidato que se inscreveu para vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) deverá comprovar sua situação com laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID).

Caso a comissão da faculdade privada identifique erros ou inconsistências referentes às informações prestadas, a instituição de ensino superior poderá exigir a apresentação de documentação complementar.

Fies Social

Metade das vagas é reservada ao Fies Social, ocupada por candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 759,00 em 2025), inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Esse candidato pré-selecionado à vaga do Fies Social está dispensado da comprovação de renda familiar. No entanto, ele deve comparecer à comissão da faculdade privada para validar as demais informações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 18 minutos

Fies 2025: MEC convoca lista de espera de vagas remanescentes

Pré-selecionados têm dois dias uteis para comprovar informações

 -
Educação Há 3 horas

Última Parada Pedagógica do ano mobiliza escolas da Rede Estadual nesta quinta-feira (13)

Com o objetivo de promover uma reflexão coletiva sobre o percurso do ano letivo, todas as 2.320 escolas da Rede Estadual realizarão, nesta quinta-f...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Há 17 horas

CNU 2025: 42,5 mil foram classificados para a prova discursiva

Convocação de classificados para segunda fase sairá no Diário Oficial
Educação Há 21 horas

PND 2025: Inep divulga resultado dos pedidos de reaplicação da prova

Exame está marcado para o dia 30 de novembro
Educação Há 1 dia

Nova legislação garante repasses para alimentação e transporte escolar

Presidente Lula sancionou a Lei nº 15.255/2025 na segunda-feira

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
27° Sensação
1.76 km/h Vento
64% Umidade
100% (2.18mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
30° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
26° 16°
Segunda
22° 15°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Educação Há 16 minutos

Fies 2025: MEC convoca lista de espera de vagas remanescentes
Justiça Há 16 minutos

Fraudes no INSS: ex-ministro de Bolsonaro e deputados são alvos da PF
Tecnologia Há 31 minutos

Evento discutirá o cenário imperativo para CSCs inteligentes
Câmara Há 45 minutos

Comissão debate diversidade religiosa e direitos humanos na próxima terça
Senado Federal Há 46 minutos

Presidente de junta comercial será nomeado por governador, determina lei

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,09%
Euro
R$ 6,14 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 573,207,61 +0,56%
Ibovespa
157,789,19 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias