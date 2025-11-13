Quinta, 13 de Novembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

RD Summit 2025 reuniu 20 mil pessoas em São Paulo

Edição deste ano marcou a nova fase do marketing e vendas orientados por IA com a presença de CEOs, estudiosos, profissionais, influencers e startups

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/11/2025 às 11h03
RD Summit 2025 reuniu 20 mil pessoas em São Paulo
Green Fotografia

Com o tema "Conexões que fortalecem negócios", o RD Summit 2025 encerrou sua 11ª edição, registrando 20 mil participantes por dia e mais de 200 mil leads gerados pelas marcas patrocinadoras. Realizado pela RD Station, unidade de negócios da TOTVS, o RD Summit marcou a virada do marketing e vendas orientados por IA no Brasil — com aplicações reais, produtos, e conversas de fronteira sobre impacto, cultura e tecnologia.

No primeiro dia, futurismo e o fim do Playbook pronto foram os temas de destaque. Neil Redding defendeu que a IA deixou de ser ferramenta e passou a operar como infraestrutura, exigindo desapego, delegação e treinamento como "um novo integrante do time". Walter Longo reforçou a urgência: a IA não é uma onda incremental, é um "tsunami". E o VP da RD Station, Gustavo Avelar, ao lado de Rafael Mayrink (Neil Patel Brasil), mostrou que crescer hoje exige estratégia viva: "É fundamental que todos entendam o novo momento que estamos vivendo, revisem suas premissas, rituais e processos e adaptem suas operações com maior frequência. A RD, como unidade de negócios da TOTVS, reforça seu papel como trusted advisor dos clientes, ajudando na seleção das melhores estratégias para os negócios crescerem, além de seguir a missão de educação de mercado que existe desde o início da RD Station. O melhor playbook é aquele que escrevemos juntos".

Andrew McLuhan relembrou, no segundo dia, a tese do avô Marshall: não existe tecnologia neutra. Cada meio reorganiza a percepção antes de reorganizar o conteúdo. No mesmo dia, a influencer Mari Maria e Rudy Loures discutiram como autenticidade e consistência viraram vetores de valor na economia da atenção.

O CEO da TOTVS, Dennis Herszkowicz, e o diretor-geral da Amazon no Brasil, Cléber Morais, discutiram como o país pode converter tecnologia, dados e infraestrutura digital em crescimento competitivo. A conversa destacou que a inovação precisa ser traduzida para o contexto brasileiro e não simplesmente importada. Herszkowicz reforçou que liderança e competitividade no país passam por pessoas, pela capacidade de formar, desenvolver e mobilizar talentos. "No mundo da tecnologia, gente é matéria-prima".

Já em outro painel, Vivian Broge, VP de Pessoas da TOTVS, mostrou que branding é movimento contínuo e que "colocar o ser humano no centro é o que faz uma marca se tornar relevante".

Bruno Ghisi, cofundador e diretor de engenharia e produto da RD Station, apresentou a nova geração do Prisma e evoluções de IA da empresa, incluindo a Rê da RD, um copiloto de IA presente em todos os produtos, que auxilia os usuários em toda operação, análise de dados e levantamento de oportunidades para impulsionar o crescimento do negócio; MCP (Model Context Protocol), uma nova tecnologia que permite conectar ferramentas de IA (como copilotos e assistentes virtuais) aos dados de produto; e a Radar GEO, uma ferramenta gratuita que analisa o conteúdo do seu site e indica o quão preparado ele está para ser mencionado corretamente pelas LLMs e o RD Tracker, funcionalidade que recomenda produtos com base em comportamento de navegação do usuário.

Cultura e marcas vivas

Nelson Motta e Christian Roças mostraram que a força de uma marca não nasce de performance isolada, mas do quanto ela entra no repertório cultural. E Gabriela Prioli encerrou a edição com um recado direto: comunicação não é apêndice, mas o elo que transforma o que se faz em percepção, e percepção em resultado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
IEG chatgpt
Tecnologia Há 32 minutos

Evento discutirá o cenário imperativo para CSCs inteligentes

Evento do IEG, Techonology Evolution Conference, refletirá sobre o avanço da transformação digital que está redefinindo o papel dos Centros de Serv...

 Adobe Stock
Tecnologia Há 2 horas

Incorporadora aposta em tecnologia e credibilidade para ativos imobiliários

A CYMA SA consolida sua presença no setor imobiliário por meio de uma abordagem que busca ser voltada à transformação de ativos urbanos, que se pro...

 Marcelo Elias
Tecnologia Há 2 horas

BPA 2025 reconhece portais de destaque no jornalismo digital

O Brasil Publisher Awards (BPA) 2025, promovido pela ANPB, premia a excelência de portais e sites que fortalecem o jornalismo digital e combatem a ...

 Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Grupo de performance digital chega com valuation de R$ 70 mi

Holding busca ser top dez até 2030, combinando crescimento orgânico e aquisições.
Tecnologia Há 15 horas

iHerb Inicia Temporada Global de Presentes com Seus Eventos Anuais de Vendas Black Friday e Cyber Monday

Bem-estar e Beleza São o Centro das Atenções das Promoções de Um Mês com Descontos a Partir de 20% de Desconto

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
27° Sensação
1.76 km/h Vento
64% Umidade
100% (2.18mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
30° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
26° 16°
Segunda
22° 15°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Educação Há 16 minutos

Fies 2025: MEC convoca lista de espera de vagas remanescentes
Justiça Há 16 minutos

Fraudes no INSS: ex-ministro de Bolsonaro e deputados são alvos da PF
Tecnologia Há 31 minutos

Evento discutirá o cenário imperativo para CSCs inteligentes
Câmara Há 45 minutos

Comissão debate diversidade religiosa e direitos humanos na próxima terça
Senado Federal Há 46 minutos

Presidente de junta comercial será nomeado por governador, determina lei

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,09%
Euro
R$ 6,14 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 573,207,61 +0,56%
Ibovespa
157,789,19 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias