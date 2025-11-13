Incorporadora aposta em tecnologia e credibilidade para ativos imobiliários

Com mais de R$ 2,5 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) em empreendimentos concluídos e em desenvolvimento, a CYMA SA, empresa do Grupo Cyrela, tem como foco principal de atuação a transformação de imóveis urbanos.

Segundo a empresa, ao se partir do princípio de que cada imóvel, seja uma residência, indústria ou comércio, quando avaliado como um terreno com complexidades técnicas e legais, pode ser transformado por meio de um diagnóstico acurado, planejamento estratégico e execução eficiente.

Através de uma postura ativa, a incorporadora se apoia em novas tecnologias em seu processo de busca e identificação de novas oportunidades. Para isso, em 2022 adquiriu uma participação relevante na EEmovel, datatech detentora de um dos maiores bancos de dados imobiliários da América Latina.

Após prospectar ativos de maneira sistêmica, a empresa aposta na “alfaiataria imobiliária” na fase de diagnóstico e planejamento. Ao contar com um time de gestão com mais de 35 anos de experiência no setor, a Cyma trata cada projeto de forma única, buscando soluções sob medida para questões urbanísticas, jurídicas, ambientais ou mercadológicas.

Do Minha Casa Minha Vida ao Alto Padrão, do “multifamily” ao comercial, todos os empreendimentos da CYMA são assinados pela Cyrela, que é a responsável pelos serviços de construção, administração e vendas, assegurando o mais alto nível de qualidade aos seus clientes.