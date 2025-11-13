Quinta, 13 de Novembro de 2025
BPA 2025 reconhece portais de destaque no jornalismo digital

O Brasil Publisher Awards (BPA) 2025, promovido pela ANPB, premia a excelência de portais e sites que fortalecem o jornalismo digital e combatem a ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/11/2025 às 10h18
Marcelo Elias

O Brasil Publisher Awards 2025, promovido pela Associação Nacional de Publishers do Brasil (ANPB), será realizado no segundo semestre e vai reconhecer portais, sites e aplicativos que se destacam pela relevância editorial e pela contribuição ao fortalecimento do jornalismo digital no país.

Essa segunda edição da premiação acontece em um momento em que o consumo de informação pela internet cresce de forma contínua e desafia o setor a equilibrar inovação, sustentabilidade e credibilidade na comunicação online.

O BPA 2025 é aberto a sites públicos e privados de todo o território nacional. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por indicação da ANPB ou por inscrição direta dos interessados.

Para habilitar-se à avaliação, cada publisher deve apresentar seu case, seus diferenciais e a relação do seu trabalho com o tema da edição, Inteligência Autêntica, uma referência a conteúdos jornalísticos de qualidade em tempos de inteligência artificial (IA).

O processo de avaliação será conduzido por um corpo de jurados composto por profissionais de destaque nos segmentos de mídia e tecnologia, com auditoria independente. O júri analisará critérios como inovação, relevância editorial e alinhamento ao propósito da premiação.

Segundo Marcello Petrelli, vice-presidente da ANPB, o BPA representa um incentivo à valorização de boas práticas no ambiente digital. "A premiação reconhece iniciativas que unem tecnologia, propósito e responsabilidade na construção de uma internet mais confiável", afirma.

As categorias contemplam diferentes áreas de interesse do público, incluindo notícias nacional e estadual, entretenimento, esportes, tecnologia, economia e finanças, saúde e bem-estar, games, astrologia, automotivo e gastronomia.

Os vencedores serão anunciados durante uma cerimônia oficial, realizada em 1º de dezembro, em Porto Alegre (RS). Além do troféu e certificado, os premiados poderão utilizar o selo BPA 2025, que identifica iniciativas reconhecidas por sua excelência editorial e compromisso com a informação de qualidade.

Para Riadis Dornelles, vice-presidente da ANPB, o prêmio consolida um movimento de valorização do jornalismo digital brasileiro. "O BPA é uma forma de reconhecer o esforço coletivo dos publishers que contribuem para o desenvolvimento de um ambiente de comunicação mais ético, inovador, democrático e livre de fake news", observa.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site oficial: https://bpa.anpb.com.br.

