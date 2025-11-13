Grupo de performance digital chega com valuation de R$ 70 mi

O mercado de transformação digital no Brasil, que vive um momento de consolidação de soluções, registrou a estreia do Grupo Hub40. Criado para reunir empresas de performance digital, o grupo nasce com um valuation superior a R$ 70 milhões e a meta de se consolidar entre os dez maiores grupos digitais do país até 2030.

Com atuação em mais de 350 projetos ativos, a holding combina crescimento orgânico com aquisições de negócios complementares. O grupo direciona suas ações para soluções completas em SEO, e-commerce, mídia de performance e tecnologia, buscando responder à demanda do mercado por integração e resultados mensuráveis. O mercado digital brasileiro é o foco principal do grupo.

A criação do Hub40 se dá para unificar o ambiente digital e focar em resultados que impactam o negócio. "O Hub40 nasceu para ser um ecossistema conectado, com especialistas que atuam de forma integrada para acelerar o crescimento e gerar eficiência", afirma Lucas Maranho, CEO do Hub40.

O grupo é formado por cinco empresas especialistas: a liveSEO (agência especializada em SEO), a YAV Digital (especialista em consultoria de e-commerce), a N1.AG (agência de desenvolvimento focada em e-commerce), a JourneySEO (plataforma SaaS de SEO técnico que automatiza diagnósticos) e o Manux (solução headless para e-commerces).

A aquisição do Manux representa um passo decisivo na consolidação da visão do Hub40 de integrar empresas com alto potencial de sinergia e tecnologia. A stack headless desenvolvida pela empresa permite criar, escalar e otimizar lojas virtuais com alta performance.

Toda essa integração permite que clientes tenham acesso a soluções completas sem abrir mão da personalização no atendimento e da agilidade nas entregas.

O Hub40 investe de forma contínua em tecnologia própria, inteligência artificial aplicada e análise de dados para aumentar a produtividade e a precisão nas estratégias. O JourneySEO é um exemplo dessa tecnologia, simplificando a otimização técnica de sites para empresas, agências e e-commerces.

Além de tecnologia, o grupo aposta na formação de talentos e na manutenção das equipes das empresas adquiridas, preservando cultura e know-how.

"Acreditamos que resultados sustentáveis vêm da soma entre tecnologia, metodologia e pessoas. Investimos em IA e automação, mas o papel humano é insubstituível para criar estratégias de alto impacto", afirma Lucas.

Com presença em diferentes regiões do Brasil e atuação internacional por meio da liveSEO, o Hub40 tem planos de expandir operações na América Latina nos próximos anos, especialmente em mercados estratégicos para performance digital.

O grupo também estuda novas aquisições nas áreas de dados, automação e inteligência artificial. Como próximos passos, o Hub40 pretende realizar em breve novas aquisições nas áreas de branding, mídia paga e mídias sociais, ampliando o portfólio de serviços oferecidos.

O nome Hub40 reflete a visão de futuro e a jornada de evolução que inspiraram a criação do grupo. O termo "Hub" representa a conexão e integração de soluções. O número "40" carrega valor histórico e simbólico, associado a ciclos de mudança.