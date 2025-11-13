Última Parada Pedagógica do ano mobiliza escolas da Rede Estadual nesta quinta-feira (13)

Com o objetivo de promover uma reflexão coletiva sobre o percurso do ano letivo, todas as 2.320 escolas da Rede Estadual realizarão, nesta quinta-feira (13/11), a última Parada Pedagógica de 2025. O encontro, que ocorre em dia não letivo, é dedicado à análise dos resultados de aprendizagem e ao planejamento de ações para o encerramento do ano letivo, como a organização dos Estudos de Aprendizagem Contínua (EAC).

Ao longo do dia, professores e equipes diretivas estarão reunidos para avaliar o desenvolvimento das turmas, identificar habilidades que precisam ser reforçadas e planejar estratégias que garantam a consolidação das aprendizagens até o encerramento de 2025.

Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, a Parada Pedagógica é um espaço essencial de escuta, estudo e tomada de decisões pedagógicas. “Esse é um momento fundamental de diálogo e planejamento. A Parada permite que cada escola olhe para seus dados, identifique desafios e trace caminhos para garantir que todos aprendam. É assim que fortalecemos uma educação pública de qualidade, baseada em evidências e no compromisso com o futuro dos nossos estudantes”, destacou Raquel.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Realizada em três diferentes momentos do ano letivo, a Parada Pedagógica se consolidou como uma estratégia de mobilização e engajamento da rede, promovendo o diálogo entre professores, coordenadores e gestores escolares.

A iniciativa reforça o papel da escola como um espaço de planejamento colaborativo e de aperfeiçoamento contínuo das práticas pedagógicas, sempre com foco na aprendizagem dos estudantes.