Quinta, 13 de Novembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Última Parada Pedagógica do ano mobiliza escolas da Rede Estadual nesta quinta-feira (13)

Com o objetivo de promover uma reflexão coletiva sobre o percurso do ano letivo, todas as 2.320 escolas da Rede Estadual realizarão, nesta quinta-f...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/11/2025 às 09h48
Última Parada Pedagógica do ano mobiliza escolas da Rede Estadual nesta quinta-feira (13)
-

Com o objetivo de promover uma reflexão coletiva sobre o percurso do ano letivo, todas as 2.320 escolas da Rede Estadual realizarão, nesta quinta-feira (13/11), a última Parada Pedagógica de 2025. O encontro, que ocorre em dia não letivo, é dedicado à análise dos resultados de aprendizagem e ao planejamento de ações para o encerramento do ano letivo, como a organização dos Estudos de Aprendizagem Contínua (EAC).

Ao longo do dia, professores e equipes diretivas estarão reunidos para avaliar o desenvolvimento das turmas, identificar habilidades que precisam ser reforçadas e planejar estratégias que garantam a consolidação das aprendizagens até o encerramento de 2025.

Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, a Parada Pedagógica é um espaço essencial de escuta, estudo e tomada de decisões pedagógicas. “Esse é um momento fundamental de diálogo e planejamento. A Parada permite que cada escola olhe para seus dados, identifique desafios e trace caminhos para garantir que todos aprendam. É assim que fortalecemos uma educação pública de qualidade, baseada em evidências e no compromisso com o futuro dos nossos estudantes”, destacou Raquel.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Realizada em três diferentes momentos do ano letivo, a Parada Pedagógica se consolidou como uma estratégia de mobilização e engajamento da rede, promovendo o diálogo entre professores, coordenadores e gestores escolares.

A iniciativa reforça o papel da escola como um espaço de planejamento colaborativo e de aperfeiçoamento contínuo das práticas pedagógicas, sempre com foco na aprendizagem dos estudantes.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 28 minutos

Fies 2025: MEC convoca lista de espera de vagas remanescentes

Pré-selecionados têm dois dias uteis para comprovar informações

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Educação Há 58 minutos

Fies 2025: Inep convoca lista de espera de vagas remanescentes

Pré-selecionados têm dois dias uteis para comprovar informações

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Há 18 horas

CNU 2025: 42,5 mil foram classificados para a prova discursiva

Convocação de classificados para segunda fase sairá no Diário Oficial
Educação Há 21 horas

PND 2025: Inep divulga resultado dos pedidos de reaplicação da prova

Exame está marcado para o dia 30 de novembro
Educação Há 1 dia

Nova legislação garante repasses para alimentação e transporte escolar

Presidente Lula sancionou a Lei nº 15.255/2025 na segunda-feira

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
27° Sensação
1.76 km/h Vento
64% Umidade
100% (2.18mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
30° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
26° 16°
Segunda
22° 15°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Educação Há 16 minutos

Fies 2025: MEC convoca lista de espera de vagas remanescentes
Justiça Há 16 minutos

Fraudes no INSS: ex-ministro de Bolsonaro e deputados são alvos da PF
Tecnologia Há 31 minutos

Evento discutirá o cenário imperativo para CSCs inteligentes
Câmara Há 45 minutos

Comissão debate diversidade religiosa e direitos humanos na próxima terça
Senado Federal Há 46 minutos

Presidente de junta comercial será nomeado por governador, determina lei

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,09%
Euro
R$ 6,14 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 573,207,61 +0,56%
Ibovespa
157,789,19 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias