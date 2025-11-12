Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CNU 2025: 42,5 mil foram classificados para a prova discursiva

Convocação de classificados para segunda fase sairá no Diário Oficial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/11/2025 às 19h13
CNU 2025: 42,5 mil foram classificados para a prova discursiva
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgaram, na tarde desta quarta-feira (12), que 42.499 candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) foram aprovados na primeira etapa e classificados para a segunda fase do concurso, a da prova discursiva.

Apelidado de Enem dos Concursos, este certame oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal.

Para a segunda fase do certame, em 7 de dezembro, foram aprovados candidatos das 27 unidades da federação.

Como consultar o resultado

Os candidatos devem acessar a página de acompanhamento do CNU 2025 no site da FGV para consultar os resultados individuais definitivos na prova objetiva; as listas de classificação de todos os cargos e os espelhos do seu próprio cartão-resposta . É necessário fazer login, com Cadastro de Pessoas Física e com a senha individual da plataforma Gov.br.

Desta forma, cada participante poderá compreender seu desempenho na prova objetiva.

No mesmo site do certame, também é possível visualizar abertamente, a tabela com as notas mínimas necessárias para classificação em cada cargo e especialidade e para cada modalidade de concorrência (ampla concorrência e as cotas para pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas).

A FGV ainda publicou em seu site os gabaritos definitivos das provas objetivas por tipo de prova; e as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas.

Situação na prova objetiva

Nos resultados individuais, os candidatos saberão sua situação na prova objetiva, conforme abaixo:

  • Aprovado e classificado: o participante alcançou os acertos mínimos previstos no edital e também atingiu a nota mínima necessária para ser classificado para a próxima fase, a da prova discursiva. Essa pessoa será convocada para a segunda fase em edital específico a ser publicado no Diário Oficial da União, ainda nesta semana.
  • Aprovado e não classificado: o candidato alcançou os acertos mínimos previstos no edital, mas não atingiu a nota mínima necessária para ser classificado para a próxima fase. Cada cargo tem uma nota mínima geral necessária, e também a nota mínima necessária em cada modalidade das cotas, e a nota mínima para a equiparação de mulheres.
  • Eliminado: participante não alcançou os acertos mínimos previstos no edital de abertura

Editais de convocação

Após a divulgação dos resultados das provas objetivas, o Ministério da Gestão irá convocar, até o fim desta semana, os candidatos classificados para a realização da prova discursiva, em 7 de dezembro.

A convocação será por meio de edital a ser publicado no Diário Oficial da União. A pasta não definiu a data. Também serão publicados nesta semana, outros editais de convocação.

  • Avaliação de títulos;
  • Procedimento de confirmação/verificação complementar à autodeclaração para concorrer às vagas reservadas às pessoas candidatas negras, indígenas e quilombolas;
  • Procedimento de caracterização da deficiência.

Os candidatos com deficiência serão avaliados pela equipe multiprofissional e interdisciplinar com base na documentação enviada, via upload, no ato da inscrição no certame.

CNU 2025

As provas objetivas do CNU 2025 foram aplicadas em 228 municípios brasileiros, de todas as regiões do país, em 5 de outubro.

Do total de 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal, 3.144 são para cargos de nível superior e as demais (508) são de nível intermediário.

Este concurso público também tem o objetivo de formar um banco de candidatos aprovados em lista de espera para cargos de níveis superior e intermediário.

O MGI informa que 2.480 vagas são de preenchimento imediato e 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos. O MGI repetiu o modelo adotado na primeira edição do CNU, o de inscrição do candidato para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 4 horas

PND 2025: Inep divulga resultado dos pedidos de reaplicação da prova

Exame está marcado para o dia 30 de novembro
Educação Há 8 horas

Nova legislação garante repasses para alimentação e transporte escolar

Presidente Lula sancionou a Lei nº 15.255/2025 na segunda-feira

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Inep divulga gabaritos finais das questões da PND 2025

Instituto publicou análise dos recursos

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Participante do Pé-de-Meia ganha R$ 200 se fizer dois dias de Enem

Bônus será depositado em conta da Caixa após conclusão do ensino médio
Educação Há 2 dias

Candidatos podem manifestar interesse em lista de espera do CNU 1

Quem não manifestar interesse perde a chance de ser convocado

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
1.46 km/h Vento
97% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado aprova Gustavo Sabóia para o CNMP
Senado Federal Há 13 minutos

Indicação de Daiane Lira para CNJ é confirmada no Plenário
Senado Federal Há 13 minutos

Jaceguara Dantas da Silva tem indicação aprovada para o CNJ
Política Há 13 minutos

Governadores de oposição pedem mais 1 mês para discutir PL Antifacção
Câmara Há 26 minutos

Motta aguarda novo parecer sobre projeto do combate ao crime organizado para definir votação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,41%
Euro
R$ 6,13 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 571,095,24 -0,95%
Ibovespa
157,632,90 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias