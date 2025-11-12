Quarta, 12 de Novembro de 2025
Fábrica da DS Smith no Reino Unido terá integração digital da ABB

Projeto vai contribuir para meta da papeleira de zerar geração de resíduos em suas linhas produtivas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/11/2025 às 18h58

A especialista em automação industrial ABB firmou contrato com a papeleira DS Smith para integrar digitalmente a fábrica de embalagens de origem reciclada da empresa, instalada na cidade de Kemsley, no sudeste do Reino Unido.

De acordo com o anúncio, a ABB vai fornecer soluções de eletrificação, automação e digitalização para a linha de preparação de fibra, que abastece a Máquina de Papel de número 3, responsável por fabricar diferentes tipos de embalagens exclusivamente a partir de matéria-prima reciclada.

O escopo prevê a entrega, instalação e comissionamento do sistema de controle distribuído (DCS) ABB Ability™ System 800xA®, além de centros de controle para motores de baixa voltagem (LV MCCs), inversores de frequência, motores, sistemas de segurança e o software ABB Ability™ Asset Performance Management. Essas tecnologias serão integradas a outros sistemas da ABB já existentes na unidade.

“Queremos um sistema integrado que veja toda a planta, minimize complexidades e não interrompa a operação [durante sua implantação]”, afirmou, em comunicado, Adrian Clark, gerente de desenvolvimento de automação e de elétrica da DS Smith em Kemsley. “A ABB tem apoiado nossa jornada de sustentabilidade e modernização, e cremos ser a solução proposta aderente às prioridades da linha”.

Com comissionamento previsto para 2026, a implantação em Kemsley integra um investimento de £50 milhões da DS Smith para tornar a planta mais eficiente, produtiva e com menor impacto ambiental. A expectativa é reduzir desperdícios na fábrica, emissões de carbono e o consumo de água, em linha com a meta da empresa de zerar a geração de resíduos e reduzir emissões em 46% nos escopos 1, 2 e 3 até 2030.

Kemsley é uma das maiores fábricas de embalagens recicladas do Reino Unido. O investimento da DS Smith na unidade mira ganhos operacionais e sustentáveis no longo prazo, além de favorecer a tomada de melhores decisões sobre a produção, confiabilidade e desempenho operacional.

“Vamos contribuir para integrar uma das mais importantes fábricas de papel reciclado da Europa”, afirmou Paul Clark, gerente de contas para Celulose, Papel e Fibra da ABB. “O escopo do projeto [mostra] nossa capacidade de combinar eletrificação, automação e digitalização em um único pacote [tecnológico]”.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
