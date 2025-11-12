Fábrica da DS Smith no Reino Unido terá integração digital da ABB

A especialista em automação industrial ABB firmou contrato com a papeleira DS Smith para integrar digitalmente a fábrica de embalagens de origem reciclada da empresa, instalada na cidade de Kemsley, no sudeste do Reino Unido.

De acordo com o anúncio, a ABB vai fornecer soluções de eletrificação, automação e digitalização para a linha de preparação de fibra, que abastece a Máquina de Papel de número 3, responsável por fabricar diferentes tipos de embalagens exclusivamente a partir de matéria-prima reciclada.

O escopo prevê a entrega, instalação e comissionamento do sistema de controle distribuído (DCS) ABB Ability™ System 800xA®, além de centros de controle para motores de baixa voltagem (LV MCCs), inversores de frequência, motores, sistemas de segurança e o software ABB Ability™ Asset Performance Management. Essas tecnologias serão integradas a outros sistemas da ABB já existentes na unidade.

“Queremos um sistema integrado que veja toda a planta, minimize complexidades e não interrompa a operação [durante sua implantação]”, afirmou, em comunicado, Adrian Clark, gerente de desenvolvimento de automação e de elétrica da DS Smith em Kemsley. “A ABB tem apoiado nossa jornada de sustentabilidade e modernização, e cremos ser a solução proposta aderente às prioridades da linha”.

Com comissionamento previsto para 2026, a implantação em Kemsley integra um investimento de £50 milhões da DS Smith para tornar a planta mais eficiente, produtiva e com menor impacto ambiental. A expectativa é reduzir desperdícios na fábrica, emissões de carbono e o consumo de água, em linha com a meta da empresa de zerar a geração de resíduos e reduzir emissões em 46% nos escopos 1, 2 e 3 até 2030.

Kemsley é uma das maiores fábricas de embalagens recicladas do Reino Unido. O investimento da DS Smith na unidade mira ganhos operacionais e sustentáveis no longo prazo, além de favorecer a tomada de melhores decisões sobre a produção, confiabilidade e desempenho operacional.

“Vamos contribuir para integrar uma das mais importantes fábricas de papel reciclado da Europa”, afirmou Paul Clark, gerente de contas para Celulose, Papel e Fibra da ABB. “O escopo do projeto [mostra] nossa capacidade de combinar eletrificação, automação e digitalização em um único pacote [tecnológico]”.



