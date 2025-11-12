Quarta, 12 de Novembro de 2025
Epagri lança nova página de podcasts e renova identidade visual do 'Panorama Agrícola'

Programa da Epagri passa a exibir uma imagem mais moderna e alinhada às plataformas digitaisA Epagri está ainda mais conectada com o público do cam...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
12/11/2025 às 17h35
Epagri lança nova página de podcasts e renova identidade visual do ‘Panorama Agrícola’
Foto: Reprodução/Secom SC

Programa da Epagri passa a exibir uma imagem mais moderna e alinhada às plataformas digitais

A Epagri está ainda mais conectada com o público do campo e da cidade. Entrou no ar neste mês de novembro a nova página de podcasts da Empresa, reunindo em um só espaço todos os conteúdos de áudio produzidos e divulgados pela Epagri. Além de facilitar o acesso às produções, a iniciativa marca também o lançamento da nova identidade visual do Panorama Agrícola, principal programa de rádio da instituição, que passa a exibir uma imagem mais moderna e alinhada às plataformas digitais.

Na nova página, os ouvintes encontram cinco produções diferentes:  Panorama AgrícolaPense AgroA Voz da EpagriBate-papo Tempo e Safra  e  Boletins Especiais . Os conteúdos estão disponíveis para streaming nas principais plataformas de áudio – como  SpotifySoundCloudApple Podcasts  e  YouTube  – e também em uma  pasta exclusiva para download  gratuito por emissoras de rádio parceiras.

Programa é elo histórico entre Epagri e famílias rurais 

Criado em 1978, o Panorama Agrícola segue como carro-chefe da comunicação sonora da Epagri. Com episódios diários de cerca de 10 minutos, o programa traz informações sobre  pesquisa , tecnologia, inovação e boas práticas voltadas à agricultura familiar e à  pesca artesanal . O Panorama é um elo histórico entre a Epagri e as famílias rurais catarinenses. A nova identidade visual reforça essa tradição e, ao mesmo tempo, conecta o programa aos novos meios e linguagens.

Os demais podcasts ampliam o alcance da informação técnica e científica produzida pela Epagri. O Pense Agro é o podcast oficial do  Observatório Agro Catarinense  e traz análises e dados sobre o agronegócio do Estado. Já A Voz da Epagri, produzido na Estação Experimental de Lages, apresenta semanalmente notícias e curiosidades sobre as ações da Empresa. O Bate-papo Tempo e Safra, elaborado pela  Epagri/Ciram  e pela  Epagri/Cepa , traz análises meteorológicas e de mercado, com foco no planejamento das lavouras. Completam o conjunto os Boletins Especiais, que informam o público sobre eventos, lançamentos e atualizações técnicas.

Acesse a  nova página de podcasts da Epagri  e acompanhe os programas na sua plataforma preferida.

Por: Maykon Oliveira, jornalista bolsista Epagri/Fapesc



