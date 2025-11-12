Epagri lança nova página de podcasts e renova identidade visual do ‘Panorama Agrícola’

Programa da Epagri passa a exibir uma imagem mais moderna e alinhada às plataformas digitais

A Epagri está ainda mais conectada com o público do campo e da cidade. Entrou no ar neste mês de novembro a nova página de podcasts da Empresa, reunindo em um só espaço todos os conteúdos de áudio produzidos e divulgados pela Epagri. Além de facilitar o acesso às produções, a iniciativa marca também o lançamento da nova identidade visual do Panorama Agrícola, principal programa de rádio da instituição, que passa a exibir uma imagem mais moderna e alinhada às plataformas digitais.

Na nova página, os ouvintes encontram cinco produções diferentes: Panorama Agrícola , Pense Agro , A Voz da Epagri , Bate-papo Tempo e Safra e Boletins Especiais . Os conteúdos estão disponíveis para streaming nas principais plataformas de áudio – como Spotify , SoundCloud , Apple Podcasts e YouTube – e também em uma pasta exclusiva para download gratuito por emissoras de rádio parceiras.

Programa é elo histórico entre Epagri e famílias rurais

Criado em 1978, o Panorama Agrícola segue como carro-chefe da comunicação sonora da Epagri. Com episódios diários de cerca de 10 minutos, o programa traz informações sobre pesquisa , tecnologia, inovação e boas práticas voltadas à agricultura familiar e à pesca artesanal . O Panorama é um elo histórico entre a Epagri e as famílias rurais catarinenses. A nova identidade visual reforça essa tradição e, ao mesmo tempo, conecta o programa aos novos meios e linguagens.

Os demais podcasts ampliam o alcance da informação técnica e científica produzida pela Epagri. O Pense Agro é o podcast oficial do Observatório Agro Catarinense e traz análises e dados sobre o agronegócio do Estado. Já A Voz da Epagri, produzido na Estação Experimental de Lages, apresenta semanalmente notícias e curiosidades sobre as ações da Empresa. O Bate-papo Tempo e Safra, elaborado pela Epagri/Ciram e pela Epagri/Cepa , traz análises meteorológicas e de mercado, com foco no planejamento das lavouras. Completam o conjunto os Boletins Especiais, que informam o público sobre eventos, lançamentos e atualizações técnicas.

Acesse a nova página de podcasts da Epagri e acompanhe os programas na sua plataforma preferida.

Por: Maykon Oliveira, jornalista bolsista Epagri/Fapesc