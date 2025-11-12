Quarta, 12 de Novembro de 2025
Monday.com realiza o evolve Brasil 2025 em São Paulo

A monday.com realizou a mais recente edição do seu evento regional anual evolve, em seu quarto ano consecutivo em São Paulo. Com o tema “Liderando ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/11/2025 às 17h20
Monday.com realiza o evolve Brasil 2025 em São Paulo
Unsplash

A monday.com, empresa global de software que cria produtos para gerenciar o núcleo do trabalho, realizou a mais recente edição do seu evento regional anual evolve, em seu quarto ano consecutivo em São Paulo. Com o tema “Liderando a Era da IA”, o evento reuniu executivos, clientes e parceiros estratégicos para debater o papel transformador da IA na produtividade, colaboração e crescimento sustentável dos negócios.

O evento foi aberto com comentários de Rebeca Oliveira, diretora de Sucesso do Cliente para a América Latina, e Guilherme Bernardes, líder de Vendas do país. Ambos abordaram a trajetória de crescimento da empresa e o dinamismo na região. “Ultrapassamos 250 mil clientes e atingimos US$ 1 bilhão em receita recorrente anual, e continuamos evoluindo — desde o lançamento do serviço monday até a incorporação de IA em toda a plataforma e o reconhecimento do Gartner pelo terceiro ano consecutivo”, afirmou Bernardes. Esse avanço também se manifesta localmente, com mais de 10 mil clientes no Brasil e um ecossistema em rápida expansão, que conta já com mais de 20 parceiros-chave.

Durante a palestra de abertura “O Futuro é Agora”, Maurício Prado Silva, gerente-geral para a América Latina, ressaltou a importância do momento para a monday.com e para o mercado brasileiro. “O evolve Brazil 2025 marca um capítulo profundamente significativo”, afirmou. “Estamos à beira da maior transformação de nossas vidas, e a IA está no centro dela. Nossa missão evoluiu: não estamos mais apenas auxiliando as pessoas a gerenciar o trabalho; estamos capacitando-as a concretizar tarefas — de forma fluida, inteligente e criativa”, comentou.

O evolve Brasil 2025 também se consolidou como um polo de networking entre os principais setores do Brasil, abrangendo finanças, varejo, tecnologia e educação. A programação incluiu:

  • Painéis sobre governança e transformação estratégica, com a participação do BTG Pactual e da Allos.
  • Palestra sobre inovação e liderança, proferida por Fernando Yunes, líder do Mercado Livre no Brasil.
  • Uma sessão detalhada com a PicPay, demonstrando como sua equipe de marketing colabora com a monday.com para otimizar a execução e a visibilidade das campanhas, por meio de uma integração mais profunda e da automação do fluxo de trabalho.
  • Debates sobre tecnologia e segurança, com a EBANX e a Inspirali.
  • Estudo de caso da Raia Drogasil, focado na expansão de lojas e na governança corporativa.
  • Palestra de Marcos Destri, Head de Engenharia de Soluções da monday.com LATAM, que apresentou a estrutura das “Três Regras de Ouro”. O objetivo foi auxiliar empresas a transcender o "hype", incorporando a IA aos fluxos de trabalho, capacitando equipes a se concentrarem em trabalhos estratégicos e impulsionando transformações mensuráveis. A sessão enfatizou como novas ferramentas como monday magic, monday sidekick e monday vibe exemplificam essa mudança, tornando a IA prática, acionável e perfeitamente integrada ao cotidiano de trabalho.


“O Brasil demonstra que ferramentas com inteligência artificial no ambiente de trabalho podem gerar resultados e impactos tangíveis”, Maurício Prado Silva. “Desde a colaboração das equipes até a maneira como as decisões são tomadas, observamos empresas locais remodelando a essência de como o trabalho é realizado. É exatamente isso que se trata o evolve: capacitar empresas a transformar inovação em execução escalável no cotidiano”.

Sobre a monday.com

A monday.com é uma empresa global de software que desenvolve produtos para gerenciar o trabalho. A suíte de produtos pode se adaptar às necessidades de diversos setores e casos de uso em uma única plataforma.

Para mais informações, basta acessar: monday.com

