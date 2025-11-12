Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Exportações catarinenses de carnes batem recorde e somam US$ 3,7 bilhões até outubro

Frango e suíno catarinenses conquistam novos mercados internacionais. Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSCSanta Catarina segue consolidando sua posição d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
12/11/2025 às 16h39
Exportações catarinenses de carnes batem recorde e somam US$ 3,7 bilhões até outubro
Foto: Reprodução/Secom SC

Frango e suíno catarinenses conquistam novos mercados internacionais. Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSC

Santa Catarina segue consolidando sua  posição de destaque nas exportações  brasileiras de carnes. Mesmo com leve retração nos embarques de outubro, o Estado registrou, no acumulado de janeiro a outubro de 2025, o  melhor resultado  da série histórica tanto em volume quanto em receita, segundo dados da  Epagri/Cepa .

Ao longo dos dez primeiros meses do ano, o Estado exportou 1,68 milhão de toneladas de carnes (incluindo frango, suínos, perus, patos, marrecos, bovinos e outras), o que representa um crescimento de 3% em volume e 9,2% em receita na comparação com o mesmo período de 2024. As vendas externas somaram US$ 3,72 bilhões, consolidando o desempenho histórico.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, comemora o excelente desempenho das exportações de carne de Santa Catarina. No caso do frango, ele destaca a capacidade de recuperação e a resiliência dos produtores catarinenses, mesmo diante dos desafios provocados pelo foco de influenza aviária registrado no Sul do Brasil. Em relação à carne suína, Chiodini lembra que Santa Catarina é responsável por mais da metade das exportações brasileiras. “Esse sucesso é resultado de uma estratégia consistente de diversificação de mercados e da forte colaboração entre os nossos produtores e o Governo do Estado. Essa união garante maior estabilidade e fortalece a competitividade do agronegócio catarinense no cenário internacional. Santa Catarina segue consolidada como referência nacional e global”, afirma o secretário.

De acordo com o analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da Epagri/Cepa, Alexandre Giehl, os desafios enfrentados pelas exportações catarinenses de carnes têm sido superados graças a uma estratégia consistente de diversificação de destinos. “Há alguns anos, o setor produtivo, em parceria com o Governo Federal e o Governo do Estado, vem trabalhando para ampliar o número de compradores da carne catarinense, reduzindo a dependência de poucos mercados e garantindo maior estabilidade ao setor”, explica Giehl.

O analista da Epagri/Cepa reforça o papel estratégico da diversificação como fator de resiliência e competitividade do agronegócio catarinense no mercado internacional. “Mesmo diante do embargo temporário imposto por diversos países à carne de frango brasileira após o foco de influenza aviária registrado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina manteve excelentes níveis de exportação, alcançando o melhor resultado da série histórica em receita no acumulado de janeiro a outubro de 2025".

Europa e China retomam compras de frango catarinense

Em outubro, as exportações de carne de frango catarinense somaram 111,7 mil toneladas, com US$ 223,1 milhões em receita. Embora o volume tenha recuado 4,3% em relação a setembro, houve alta de 5,8% frente a outubro de 2024. O resultado reflete a continuidade da recuperação do setor após o foco de influenza aviária registrado no Rio Grande do Sul, em maio.

No acumulado do ano, Santa Catarina embarcou 985,5 mil toneladas de carne de frango, movimentando US$2 bilhões, aumentos de 2,5% em volume e 6,3% em valor sobre o ano anterior. Esse é o melhor desempenho para o período desde o início da série histórica, em 1997.

Com a retomada das vendas à União Europeia, os Países Baixos voltaram a se destacar, liderando as compras em outubro, com 8,1 mil toneladas e US$ 25,3 milhões. No acumulado do ano, Arábia Saudita, Japão e Países Baixos estão entre os principais destinos, com participações de 12,5%, 10,8% e 10,1% na receita, respectivamente. As vendas para o Reino Unido e México também cresceram de forma expressiva, acima de 30% em quantidade e valor.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A retirada do embargo chinês sobre as importações brasileiras de aves também deve gerar resultados positivos para o Estado. As vendas para aquele país, que estavam suspensas desde meados de maio, foram novamente autorizadas no dia 7 de novembro. Em 2024, a China foi o quarto principal destino do frango catarinense, respondendo por 9,1% do volume embarcado por Santa Catarina.

Santa Catarina foi responsável por 26,3% da receita e 22,8% do volume total das exportações brasileiras de carne de frango até outubro, mantendo-se como segundo principal estado exportador do país.

Japão segue na liderança das compras de carne suína catarinense

As exportações de carne suína também seguem em ritmo forte. Em outubro, o Estado embarcou 68,4 mil toneladas, totalizando US$ 172,7 milhões. Apesar da leve queda mensal, o desempenho foi superior ao de outubro de 2024.

No acumulado de 2025, Santa Catarina atingiu 630,6 mil toneladas exportadas e US$1,56 bilhão em receita, altas de 5,9% em volume e 12,5% em valor, configurando os melhores resultados da história para o período.

O Japão consolidou-se como o principal destino da carne suína catarinense, respondendo por 20,9% da receita total, seguido por Filipinas (19,2%) e China (16,2%). O destaque vai para o México, que subiu ao quarto lugar no ranking, com crescimento acima de 60% nas vendas para aquele país.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

No contexto nacional, Santa Catarina respondeu por mais da metade das exportações brasileiras de carne suína entre janeiro e outubro, com 51,2% do volume e 51,9% da receita total.

Exportações totais de carnes seguem em alta

Santa Catarina exportou, em outubro de 2025, um total de 187,2 mil toneladas de carnes (incluindo frango, suínos, perus, patos, marrecos, bovinos e outras proteínas). O volume representa uma redução de 5,3% em relação aos embarques realizados no mês anterior, mas um crescimento de 2,8% na comparação com outubro de 2024.

As receitas obtidas com as vendas externas somaram US$ 415,7 milhões, queda de 5,1% em relação a setembro, porém com aumento de 4,1% quando comparadas ao mesmo mês do ano passado. É importante destacar que setembro havia registrado o melhor resultado mensal em receita e o segundo maior volume embarcado de toda a série histórica, o que ajuda a relativizar as variações negativas observadas em outubro.

No acumulado de janeiro a outubro de 2025, Santa Catarina exportou 1,68 milhão de toneladas de carnes, com receitas que totalizaram US$3,72 bilhões. Os números representam crescimento de 3% em volume e de 9,2% em valor na comparação com o mesmo período de 2024, consolidando o melhor desempenho do Estado para o intervalo em toda a série histórica.

Informações à imprensa: 
Isabela Schwengber
Assessora de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 | (48) 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 horas

Epagri lança nova página de podcasts e renova identidade visual do ‘Panorama Agrícola’

Programa da Epagri passa a exibir uma imagem mais moderna e alinhada às plataformas digitaisA Epagri está ainda mais conectada com o público do cam...

 (Imagem: Divulgação)
Agricultura Familiar Há 5 horas

2º Encontro e 1ª Feira Estadual de Agricultoras Familiares da FETRAF-RS acontece nesta quinta em Tenente Portela

São esperadas 650 mulheres de todo o estado. O encontro, tem como lema “Mulheres: Guardiãs e Geradoras da Vida”, busca sintetizar a força política e social das agricultoras familiares

 Sistema garante mais segurança sanitária e competitividade à pecuária do Estado -Foto: Divulgação Seapi
Agricultura Há 1 dia

Governo lança formulário de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos para produtores gaúchos

O governo estadual, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), iniciou a implantação do projeto-pil...

 Mauricio Fugalli
Agricultura Há 2 dias

RS leva viticultura sustentável à pauta da COP30

Modelo de assistência técnica voltado à adaptação climática dos vinhedos e investimentos superiores a R$ 2 milhões por ano em sustentabilidade colo...

 Rótulos não apresentavam referência à vinícola produtora e demais informações que constituem exigência legal -Foto: Ascom Seapi
Agricultura Há 5 dias

Secretaria da Agricultura apreende mais de 5 mil litros de vinho clandestino em Porto Alegre

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dip...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
1.46 km/h Vento
97% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado aprova Gustavo Sabóia para o CNMP
Senado Federal Há 13 minutos

Indicação de Daiane Lira para CNJ é confirmada no Plenário
Senado Federal Há 13 minutos

Jaceguara Dantas da Silva tem indicação aprovada para o CNJ
Política Há 13 minutos

Governadores de oposição pedem mais 1 mês para discutir PL Antifacção
Câmara Há 26 minutos

Motta aguarda novo parecer sobre projeto do combate ao crime organizado para definir votação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,41%
Euro
R$ 6,13 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 571,095,24 -0,95%
Ibovespa
157,632,90 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias