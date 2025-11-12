Quarta, 12 de Novembro de 2025
Alergia alimentar na infância demanda manejo nutricional

Reação imunológica a componentes de alimentos afeta cerca de 8% das crianças, e substituições seguras podem prevenir deficiências e garantir desenv...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/11/2025 às 15h33
Alergia alimentar na infância demanda manejo nutricional
Imagem de Freepik

Alergia alimentar (AA) é uma condição clínica em que o sistema imunológico identifica componentes de um alimento como ameaças, desencadeando uma resposta exagerada sempre que esse alimento é ingerido, de acordo com informações da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI).

As AAs são mais prevalentes na infância, com cerca de 8% das crianças apresentando algum tipo de alergia alimentar, enquanto entre adultos a prevalência é de aproximadamente 2%. Segundo a ASBAI, essa diferença pode estar relacionada à imaturidade do sistema imunológico na infância.

Com objetivo de ajudar pais com a seletividade e alergias alimentares em crianças, a Dra. Juliana Reges, médica pediatra pós graduada em nutrologia pediátrica, fundou a plataforma digital de bem-estar infantil Kidzenith, que conta com aplicação de inteligência artificial (IA) para responder às necessidades específicas dessa condição.

“Identificamos que muitos pais, inclusive eu que sou mãe de uma criança alérgica a ovo, enfrentam insegurança e sobrecarga ao lidar com a alimentação infantil, especialmente diante de seletividade, alergias, obesidade e dúvidas sobre combinações nutritivas. Buscamos preencher essa lacuna oferecendo uma solução orientada por dados, que conecta o conhecimento dos profissionais à rotina real das famílias”, revela a pediatra.

De acordo com a Atualização em Alergia Alimentar 2025, o tratamento da AA envolve retirar o alimento que provoca a reação, incluir substitutos seguros na dieta e tratar as crises quando elas ocorrem. A orientação nutricional tem como objetivo evitar novos episódios, prevenir deficiências e garantir que a criança cresça e se desenvolva adequadamente.

Assistente Virtual

A KidZenith utiliza a IA para compreender o perfil alimentar e clínico de cada criança, identificando padrões e necessidades específicas, e a partir disso, oferece sugestões de cardápios, substituições seguras e estratégias práticas para ampliar a aceitação alimentar, com base em protocolos pediátricos e nutricionais validados por profissionais.

“Através do assistente virtual Pipo, o Urso, a plataforma ajuda a montar cardápios equilibrados, sugere substituições inteligentes, orienta sobre sinais de desconforto alimentar, organiza lembretes e envia alertas personalizados de forma simplificada, interativa e alinhada à rotina da família”, detalha Reges.

A IA da KidZenith utiliza dados fornecidos pelos pais — como idade, rotina, preferências, restrições e histórico de saúde — para personalizar as recomendações. Isso permite que o assistente se torne mais assertivo, ajustando cardápios e orientações conforme o desenvolvimento e as necessidades de cada criança.

A especialista em nutrologia pediátrica ressalta que as recomendações geradas pela IA são baseadas em protocolos científicos e revisadas por profissionais de saúde.

“Todo o conteúdo do Pipo é construído e revisado por uma equipe de nutricionistas e pediatras da KidZenith. A curadoria segue diretrizes de sociedades médicas e referências científicas atualizadas, buscando garantir que a IA funcione como apoio, e não substituto, da orientação profissional”.

Reges acrescenta que a KidZenith está expandindo sua IA para novas áreas do cuidado infantil, como a parte comportamental, de movimento e desenvolvimento e comportamento.

“O objetivo é criar um ecossistema integrado de assistentes virtuais especializados, conectados ao acompanhamento humano, tornando o suporte pediátrico e nutricional mais acessível, contínuo e personalizado para todas as famílias”, conclui a pediatra. 

Para mais informações, basta acessar: kidzenith.com.br/

