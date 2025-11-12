Quarta, 12 de Novembro de 2025
2º Encontro e 1ª Feira Estadual de Agricultoras Familiares da FETRAF-RS acontece nesta quinta em Tenente Portela

São esperadas 650 mulheres de todo o estado. O encontro, tem como lema “Mulheres: Guardiãs e Geradoras da Vida”, busca sintetizar a força política e social das agricultoras familiares

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com informações da FETRAF-RS
12/11/2025 às 14h55
(Imagem: Divulgação)

A FETRAF-RS promove nesta quinta-feira (13), na Comunidade Daltro Filho, em Tenente Portela, o 2º Encontro e 1ª Feira Estadual de Agricultoras Familiares, reunindo cerca de 650 mulheres de todo o Estado. Com o lema “Mulheres: Guardiãs e Geradoras da Vida”, o evento busca valorizar a força política, social e produtiva das agricultoras familiares.

O encontro é resultado de um ciclo de formação estadual que debateu diagnósticos, desafios e perspectivas sobre o papel das mulheres na agricultura familiar, culminando na realização deste grande evento. A programação inicia às 8h30 com recepção e café da manhã, seguida da mística de abertura às 9h. Às 9h30, ocorre a apresentação dos debates regionais, organizados pelas regiões da FETRAF-RS.

Às 10h30, a professora e agricultora Miriam Fabiane Dickel, especialista em desenvolvimento rural e educação ambiental, ministra o painel sobre a “Sidemia Global”, abordando as crises do sistema agroalimentar, mudanças climáticas e seus reflexos na saúde humana.

Na sequência, haverá dinâmicas de grupo, dança circular e a atividade “Corpo–Território: Vozes e Fluxos da Mãe Terra”, que reforça a conexão entre corpo, natureza e ancestralidade. Após o almoço, às 13h30, acontece uma intervenção musical e, às 14h, a leitura da Carta do 2º Encontro de Mulheres Agricultoras Familiares, seguida das falas de autoridades.

A programação encerra às 16h30, com atividade coletiva de integração. Paralelamente, ocorre a 1ª Feira Estadual de Agricultoras Familiares, espaço de exposição e comercialização de produtos, saberes e práticas das mulheres do campo, fortalecendo o protagonismo feminino na agricultura familiar gaúcha.

