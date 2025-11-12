Quarta, 12 de Novembro de 2025
Serv Medical recebe aprovação FDA 510(k)

O marco regulatório reforça o compromisso da empresa com segurança, qualidade e rigor clínico em sua expansão global e pela América Latina

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/11/2025 às 11h53
Freepik

A Serv Medical anunciou que recebeu autorização 510(k) da U.S. Food and Drug Administration (FDA) para seu Sistema de Apoio à Decisão Cirúrgica (CDSS) baseado em inteligência artificial (IA). Essa autorização permite que a empresa introduza sua tecnologia no mercado norte-americano, representando um marco importante em sua expansão global em saúde digital. A aprovação valida a segurança, o desempenho e a confiabilidade da plataforma no suporte a médicos com insights baseados em evidências antes, durante e após procedimentos cirúrgicos.

"Essa conquista reforça o compromisso da Serv Medical em oferecer soluções que unem inovação e segurança clínica. O reconhecimento da FDA valida nosso rigor técnico e apoia nossa missão de gerar impacto real nos hospitais brasileiros e latino-americanos", afirma Arthur Schahin, Country Manager da Serv Medical no Brasil.

O processo de revisão 510(k) da FDA exige documentação clínica, técnica e de qualidade detalhada, demonstrando que o produto é seguro e eficaz. A aprovação da Serv Medical confirma que seu CDSS atende a esses rigorosos critérios e está em conformidade com padrões internacionalmente reconhecidos para softwares médicos utilizados em ambientes de saúde.

A autorização representa um passo importante na estratégia de crescimento global da empresa, especialmente à medida que expande suas operações na América Latina. A Serv Medical iniciou suas atividades no mercado brasileiro no início deste ano, com foco em colaborações com hospitais e sistemas de saúde para fortalecer fluxos clínicos, automatizar relatórios e apoiar a tomada de decisão operacional. O marco obtido junto à FDA adiciona uma camada adicional de validação para hospitais que buscam parceiros confiáveis e com certificação global em saúde digital.

Sobre a Serv Medical

A Serv Medical é uma empresa de tecnologia em saúde, com sede em Singapura, que desenvolve e implementa soluções digitais para provedores de saúde. Com foco em impacto prático nos fluxos clínicos e operacionais, enfatizando a digitalização e a automação para melhorar resultados e eficiência, a empresa colabora com hospitais e sistemas de saúde para apoiar qualidade, segurança e eficiência.

Imagem de Freepik
