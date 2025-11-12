Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil deve encerrar 2025 com US$ 418,8 bilhões movimentados

Guia de Expansão Global para Mercados de Alto Crescimento conclui série de estudos da fintech sobre oito economias emergentes; no Brasil, o setor d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/11/2025 às 11h38
Brasil deve encerrar 2025 com US$ 418,8 bilhões movimentados
Banco de Imagens Nuvei

O Brasil deve encerrar 2025 com um volume de US$ 418,8 bilhões movimentados no e-commerce, registrando uma taxa média de crescimento de 21% ao ano até 2027. Entre as tendências que impulsionam esse avanço, o Pix já é o método de pagamento preferido dos consumidores brasileiros e deve ultrapassar os cartões como principal meio de pagamento digital nos próximos dois anos.

As conclusões fazem parte do relatório consolidado "Guia de Expansão Global para Mercados de Alto Crescimento", que encerra a primeira edição da série de estudos da Nuvei, fintech global de pagamentos, dedicada a mapear o desempenho e o potencial dos mercados emergentes. Ao longo do ano, a pesquisa analisou oito economias de destaque: Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Brasil, África do Sul, México, Hong Kong, Chile e Índia.

No cenário brasileiro, o relatório aponta o Pix, Mercado Pago, PicPay, boleto bancário (em declínio) e PayPal como os principais meios de pagamento utilizados no comércio eletrônico. Os cartões de crédito nacionais representam 31% das transações, enquanto os internacionais somam 10%, e o parcelamento continua sendo uma prática amplamente adotada pelos consumidores.

"Para o mercado brasileiro, o aprendizado é claro: os pagamentos instantâneos tornaram-se uma expectativa padrão, não mais uma alternativa. As taxas de fraude vêm melhorando, mas tecnologias como tokenização e autenticação avançada continuam sendo fundamentais para manter a segurança e a eficiência nas transações", afirma Juan Jorge Soto, General Manager da Nuvei América Latina.

De acordo com a Nuvei, empresas que desejam expandir suas operações no setor precisam oferecer opções de pagamento locais, como Pix, cartões de crédito nacionais e carteiras digitais, além de habilitar parcelamentos e preços em real (BRL). O uso de QR Codes via Pix aumenta a conversão de vendas, enquanto o emprego de tokenização e impressão digital de dispositivos é essencial para o controle de fraudes e melhoria nas taxas de aprovação.

Inclusão financeira

Em escala global, o estudo revela que o volume total de e-commerce nos oito mercados analisados atingiu US$ 908,4 bilhões, com projeção de quase dobrar até 2027, alcançando US$ 1,2 trilhão, o que representa um crescimento médio anual de 19%.

Entre os países estudados, o Brasil desponta como o maior mercado digital, movimentando US$ 418,8 bilhões. Na sequência, aparecem Índia (US$ 212,9 bilhões), México (US$ 125,7 bilhões), Colômbia (US$ 61,4 bilhões) e Chile (US$ 39,1 bilhões). Nos Emirados Árabes Unidos, cartões e carteiras digitais ainda dominam, enquanto na África do Sul o recém-lançado PayShap começa a impulsionar a inclusão financeira.

A ascensão de sistemas de pagamento locais, como o Pix no Brasil e o UPI na Índia, é apontada como um dos principais fatores por trás desse salto. Ambos os modelos se tornaram referências globais em pagamentos instantâneos, servindo de exemplo para novas iniciativas em países como México (DiMo) e Colômbia (PSE).

O relatório destaca ainda que os oito mercados analisados abrigam quase dois bilhões de pessoas, mais da metade delas com menos de 35 anos, uma geração que já nasce digital, compra online por padrão e molda o futuro do comércio eletrônico global. Suas economias digitais crescem em ritmo de dois dígitos, impulsionadas por consumidores jovens e conectados, classes médias em expansão e políticas públicas de inclusão financeira.

Esse movimento vem sendo reforçado por iniciativas governamentais, regulamentações de open banking e inovações conduzidas por bancos centrais, como o próprio Pix e o UPI, que reduziram a dependência do dinheiro físico e integraram milhões de pessoas aos ecossistemas digitais formais. De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), as economias emergentes devem crescer, em média, 4% ao ano entre 2024 e 2029, mais que o dobro das economias avançadas.

"O comércio eletrônico deve ultrapassar a marca de US$ 1,2 trilhão até 2027, e as economias emergentes continuarão crescendo em ritmo significativamente mais rápido do que América do Norte e Europa Central. O Brasil, em especial, consolida-se como um dos maiores polos de inovação em pagamentos do mundo", afirma Soto.

Próxima edição amplia olhar sobre oportunidades globais de pagamento

Para 2026, a Nuvei prepara uma nova edição do Guia de Expansão Global, com foco em novas geografias. As próximas fases do estudo deverão apoiar comerciantes e empresas internacionais a ampliarem sua base de consumidores digitais, explorando novas oportunidades de diversificação e fortalecendo o acesso a ecossistemas que inovam em velocidade sem precedentes.

A Nuvei ressalta que o avanço da Geração Z e dos Millennials nos mercados emergentes será determinante nesse processo. Essa população, altamente conectada e adepta do mobile first, busca experiências digitais personalizadas e pagamentos instantâneos. A influência desse público tende a crescer: até 2030, três em cada quatro consumidores nas economias emergentes terão entre 15 e 34 anos.

"A principal conclusão é clara: o cenário de pagamentos nos mercados de alto crescimento está evoluindo, não se substituindo. As economias digitais que mais crescem no mundo e a próxima geração de consumidores estão prontas para os comerciantes que também estiverem prontos para elas", conclui Juan Soto.

Para saber mais sobre o estudo consolidado e suas respectivas fases, basta acessar este link.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
iStock- gorodenkoff
Tecnologia Há 17 minutos

PMEs aceleram digitalização e inovação até 2026

Consultoria especializada em SAP Business One destaca caminhos para empresas em crescimento enfrentarem as transformações tecnológicas e de consumo...

 Nomus
Tecnologia Há 46 minutos

Nomus apresenta iniciativa para modernização industrial

Empresa oferece implantação gratuita para facilitar que as empresas se adequem à reforma
Tecnologia Há 1 hora

SASE OpsLab Faz Parceria com a Netskope para Revolucionar a Implantação da SASE em Escala para uma Experiência Sem Atrito do Cliente

A integração usa automação completa para tornar as implementações SASE em larga escala mais rápidas, fáceis e inerentemente mais seguras por meio d...

 PG On Air
Tecnologia Há 21 horas

CEO da Publicações Online comenta sobre desafios da expansão global no PG on Air

Em participação no programa PG on Air, o CEO da Publicações Online (POL), Joel Rosenbaum, destacou que a inovação nas fintechs digitais precisa est...

 Grupo Ritz/Divulgação
Tecnologia Há 22 horas

Ritz inaugura clube de tênis em Barra de São Miguel

Novo espaço esportivo integra proposta de bem-estar do hotel e busca reforçar vocação turística de Alagoas

Tenente Portela, RS
19°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
2.24 km/h Vento
96% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Crise social Há 4 minutos

Vereador denuncia abandono de mãe de criança autista em Tenente Portela
Tecnologia Há 8 minutos

PMEs aceleram digitalização e inovação até 2026
Planejamento Há 8 minutos

Governo apresenta Projeto de Lei Orçamentária Anual 2026 e reforça compromisso com reconstrução e equilíbrio fiscal
Economia Há 22 minutos

COP30 reforça importância do debate sobre justiça climática
Senado Federal Há 22 minutos

Seif critica COP 30 e diz que governo é submisso a agenda ambiental estrangeira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,39%
Euro
R$ 6,12 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 588,042,18 +2,01%
Ibovespa
157,690,69 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias