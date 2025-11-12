Nomus apresenta iniciativa para modernização industrial

A partir de 2026, a Reforma Tributária trará uma série de mudanças na forma como as empresas brasileiras calculam, registram e recolhem tributos. Diante desse cenário, a desenvolvedora de software de gestão industrial Nomus anunciou uma ação voltada a apoiar indústrias na adaptação às novas exigências fiscais.

Durante o mês de novembro, a empresa disponibilizará condições especiais para contratação do Nomus ERP Industrial, sistema de gestão capaz de atender às mudanças da reforma tributária. Segundo a empresa, o objetivo é facilitar o acesso a ferramentas que auxiliem o setor produtivo na transição para o novo modelo tributário, previsto para entrar em vigor no próximo ano.

A ação faz parte da campanha anual “Black November Nomus”, que ocorre entre os dias 10 e 28 de novembro de 2025. Nesta edição, 72 empresas poderão contratar o software no plano anual e receberão gratuitamente a implantação pelo método lean, que combina treinamentos online, acompanhamento remoto e autonomia no ritmo de implantação.

De acordo com a Nomus, o sistema já está sendo atualizado para atender às novas regras fiscais, incluindo a integração de parâmetros como IBS e CBS, previstos na Reforma Tributária. O software também contempla funcionalidades voltadas à gestão de produção, estoque, finanças, compras e rastreabilidade, em conformidade com normas de qualidade e regulamentações industriais.

Fundada em 2004, a Nomus tem sede no Rio de Janeiro e atua em todo o território nacional com foco em pequenas e médias indústrias. A empresa é reconhecida por desenvolver soluções específicas para o setor fabril, com ênfase em processos produtivos e controle operacional.

Mais informações sobre a campanha podem ser encontradas no site oficial: www.nomus.com.br/blacknovember.