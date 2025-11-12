Quarta, 12 de Novembro de 2025
Câmara Municipal de Tenente Portela homenageia Mirna Braucks com título de Cidadã Honorária

Diretora do Hospital Santo Antônio é reconhecida por sua trajetória e contribuição à saúde em Tenente Portela e região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
12/11/2025 às 10h34
Câmara Municipal de Tenente Portela homenageia Mirna Braucks com título de Cidadã Honorária
(Foto: Câmara de Vereadores de Tenente Portela)

Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela realizou uma sessão solene para homenagear Mirna Braucks, diretora do Hospital Santo Antônio, que recebeu o título de Cidadã Honorária do município. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Legislativo, Mauro Ludwig, e reuniu autoridades e comunidade em reconhecimento ao trabalho da gestora.

Durante a solenidade, foi destacada a trajetória de Mirna Braucks, marcada pela dedicação à saúde pública e pela condução exemplar da instituição hospitalar, que alcançou reconhecimento nacional pela excelência em gestão e atendimento.

Em entrevista, Mirna agradeceu a homenagem e dedicou o título à população portelense. Ela ressaltou que o compromisso com a saúde regional cresce a cada dia diante dos desafios e conquistas acumuladas ao longo dos anos. A diretora também adiantou que novas ações e projetos estão sendo planejados para beneficiar ainda mais a comunidade local e regional.

 
