Ação da Cidadania lança Natal sem Fome 2025

A Ação da Cidadania lançou nessa terça-feira (11) o Natal Sem Fome 2025, a maior mobilização social do país, com o tema “Ilumine o Natal de quem precisa”. Em todo o Brasil, milhares de pessoas se unem nesse propósito: transformar a fome em esperança. As doações já podem ser feitas pelo site www.natalsemfome.org.br.

“Todos os anos levamos alimentos para famílias que parecem invisíveis aos olhos da sociedade e dos governantes. São histórias que soam distantes, mas que estão muito próximas — nos grandes centros, nas nossas rotinas. Quem trabalha no supermercado, na feira ou no restaurante muitas vezes volta para casa com fome, porque não tem dinheiro para se alimentar. E, quando tem, recorre a refeições rápidas, ultraprocessadas. Ou seja, permanece em insegurança alimentar”, diz o diretor executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo “Kiko” Afonso.

Mais de 3 mil comitês comunitários, como são chamados os voluntários da Ação da Cidadania, se mobilizam de norte a sul do país, para mapear famílias em vulnerabilidade e garantir que cada cesta chegue a quem precisa. Eles atravessam ruas, vielas e estradas levando mais do que alimento: levam presença, cuidado e o sentimento de que ninguém deve passar o Natal sem ter o que comer. São essas ações que iluminam lares e renovam esperanças, fazendo o Natal Sem Fome acontecer. A meta de 2025 é distribuir mais de 2 mil toneladas de alimentos em todo o país.

De acordo com a Ação da Cidadania, apesar de o Brasil ter saído do Mapa da Fome, a insegurança alimentar ainda é uma realidade persistente no país. Dados do IBGE de 2024 mostram que cerca de 24,2% dos domicílios brasileiros ainda vivem com algum grau de insegurança alimentar, o que representa mais de 60 milhões de pessoas sem acesso pleno e regular à alimentação adequada. Entre os lares afetados, quase 60% são chefiados por mulheres, e a fome atinge de forma desproporcional crianças e famílias com baixa renda.

“Neste ano, o Betinho, criador da campanha, teria feito 90 anos, e se fosse vivo, estaria indignado, como todos nós, com os milhões de pessoas que ainda passam fome. É importante termos saído do Mapa da Fome, mais uma vez, mas a insegurança alimentar está longe de ser erradicada, afirma o presidente do Conselho da Ação da Cidadania e filho de Betinho, Daniel Souza.

Para ele, aliviar a fome, pelo menos no Natal, sempre foi o objetivo dessa campanha, que é simbólica e potente ao mesmo tempo.

"Não podemos esquecer a importância da solidariedade como valor fundamental para qualquer sociedade e que o alimento é um direito universal e constitucional no Brasil. Seria o sonho do meu pai, e o melhor presente que ele poderia receber, que a campanha do Natal Sem Fome não seja mais necessária, mas enquanto for, a Ação está convocando, mais uma vez, a população a fazer a sua parte. Erradicar a fome é o próximo passo", acrescenta Souza.

Criada por Betinho (Herbert de Souza) em 1993, a iniciativa segue firme com o mesmo propósito que a inspirou há mais de três décadas: garantir o direito à alimentação.