Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inep divulga gabaritos finais das questões da PND 2025

Instituto publicou análise dos recursos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/11/2025 às 16h32
Inep divulga gabaritos finais das questões da PND 2025
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira (11), a versão final dos gabaritos das questões objetivas da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), realizada em outubro .

Adicionalmente, o Inep publicou a grade de correção da questão discursiva , que é o documento oficial e detalhado que a banca examinadora do Inep adota para atribuir a pontuação à resposta discursiva de um candidato do exame.

Todos os itens publicados nesta terça-feira estão disponíveis no portal do Inep, na parte de Provas e Gabaritos .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Gabaritos e tipos de provas

A Prova Nacional Docente (PND) aplicou quatro diferentes tipos de cadernos de questões objetivas do mesmo exame, como medida de segurança para coibir fraudes. Por isso, os gabaritos das questões objetivas divulgados são de quatro tipos.

Conteúdo das provas

A Prova Nacional Docente (PND) tem a mesma matriz da avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, que, desde 2024, foca nos cursos de formação de docentes.

A PND 2025 teve a questão discursiva com o tema "O idadismo como desafio social e educacional no Brasil" . Já a parte objetiva foi dividida em duas partes: formação geral, com 30 questões objetivas e uma discursiva, e componente específico, com 50 questões de múltipla escolha, com base em uma das 17 áreas da licenciatura.

As áreas abrangidas incluem: artes visuais, ciências biológicas, ciências sociais, computação, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras (inglês), letras (português), letras (português e espanhol), letras (português e inglês), matemática, música, pedagogia e química.

Próximas etapas

Nesta segunda-feira (10), o Inep divulgou o resultado [https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2025-11/pnd-2025-inep-divulga-resultado-de-recurso-contra-gabarito-preliminar ] (em parecer único e não individualizado) da análise dos recursos contra as versões preliminares do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva.

Confira as próximas fases da primeira edição, de acordo com o edital da PND 2025 :

  • O Inep divulgará a correção preliminar da resposta da questão discursiva no próximo dia 25.
  • Os candidatos que discordarem da correção poderão entrar com recurso administrativo nos dias 25 e 26 de novembro exclusivamente no site do Sistema PND .
  • Os resultados dos recursos contra a correção da questão discursiva serão disponibilizados ao participante no Sistema PND, acompanhados das razões individualizadas de deferimento ou indeferimento apresentadas pela banca corretora da prova.
  • O resultado final das provas será divulgado pelo Inep em 10 de dezembro.

Enem dos Professores

A Prova Nacional Docente (PND) não é uma certificação pública para o ofício de professor nem um concurso.

O exame, criado pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas, tem o objetivo de auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as próprias redes de ensino.

O MEC quer, por meio da Prova Nacional Docente, estimular a realização de concursos públicos e aumentar o número de professores efetivos no magistério público do país.

Apelidada de Enem dos Professores ou CNU dos Professores, a prova será realizada anualmente pelo Inep.

A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 5 horas

Participante do Pé-de-Meia ganha R$ 200 se fizer dois dias de Enem

Bônus será depositado em conta da Caixa após conclusão do ensino médio
Educação Há 1 dia

Candidatos podem manifestar interesse em lista de espera do CNU 1

Quem não manifestar interesse perde a chance de ser convocado

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Gabarito oficial do Enem sai na quinta-feira

Divulgação será na página do Inep na parte de Provas e Gabaritos

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

PND 2025: Inep divulga resultado de recurso contra gabarito preliminar

Parecer único da banca não será disponibilizado individualmente

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Abstenção no primeiro dia do Enem 2025 chegou a 27%

Camilo Santana disse que o gabarito sai na próxima quinta-feira

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 28°
25° Sensação
2.92 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova inclusão de temas sobre direitos das pessoas com deficiência nos currículos escolares
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova prioridade em capacitação para cuidadores de pessoas com deficiência
Câmara Há 9 minutos

Câmara aprova projeto que prevê formação de agente de segurança para abordar pessoa com deficiência
Economia Há 9 minutos

Lula assina medida que altera regras para vales-alimentação e refeição
Relações Inter... Há 24 minutos

Santa Catarina encerra missão à Argentina com avanços em exportações, turismo e integração internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 -0,33%
Euro
R$ 6,11 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,281,26 -2,58%
Ibovespa
157,748,60 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias