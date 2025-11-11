Governo lança formulário de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos para produtores gaúchos

O governo estadual, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), iniciou a implantação do projeto-piloto de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos no Rio Grande do Sul.Nesta terça-feira (11/11), foi finalizado e disponibilizado o formulário de adesão para os produtores rurais interessados em participar voluntariamente da iniciativa.

O sistema, inédito no Estado, busca modernizar o controle sanitário e ampliar o acesso dos produtores gaúchos aos mercados nacionais e internacionais mais exigentes. O projeto tem como objetivo testar e aperfeiçoar o sistema de identificação individual de animais, que servirá de base para a futura implantação do modelo em todo o território gaúcho.

Mais segurança e competitividade

A rastreabilidade individual proporciona maior segurança e confiabilidade às informações sanitárias, melhora a capacidade de resposta em situações de emergência e fortalece a competitividade da pecuária do Estado. O sistema também atuará como ferramenta de gestão para os produtores, oferecendo dados estratégicos sobre o rebanho.

“Esta é uma iniciativa que qualifica a produção e eleva o padrão dos nossos produtos, tanto para o consumo interno quanto para os mercados internacionais. É uma chancela de origem e confiabilidade que o produto gaúcho passa a oferecer ao aderir à rastreabilidade”, destaca a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), Rosane Collares.

Durante o projeto-piloto, a Seapi fornecerá dispositivos oficiais de identificação individual - brincos e botons eletrônicos -, além de orientação técnica e acompanhamento para aplicação, registro e uso dos dispositivos. Também será disponibilizado o acesso ao sistema informatizado de rastreabilidade.

A previsão é de que as atividades sejam concluídas até maio de 2026, com acompanhamento técnico permanente das equipes regionais da Seapi durante todo o processo.