Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo lança formulário de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos para produtores gaúchos

O governo estadual, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), iniciou a implantação do projeto-pil...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/11/2025 às 15h48
Governo lança formulário de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos para produtores gaúchos
Sistema garante mais segurança sanitária e competitividade à pecuária do Estado -Foto: Divulgação Seapi

O governo estadual, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), iniciou a implantação do projeto-piloto de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos no Rio Grande do Sul.Nesta terça-feira (11/11), foi finalizado e disponibilizado o formulário de adesão para os produtores rurais interessados em participar voluntariamente da iniciativa.

O sistema, inédito no Estado, busca modernizar o controle sanitário e ampliar o acesso dos produtores gaúchos aos mercados nacionais e internacionais mais exigentes. O projeto tem como objetivo testar e aperfeiçoar o sistema de identificação individual de animais, que servirá de base para a futura implantação do modelo em todo o território gaúcho.

Mais segurança e competitividade

A rastreabilidade individual proporciona maior segurança e confiabilidade às informações sanitárias, melhora a capacidade de resposta em situações de emergência e fortalece a competitividade da pecuária do Estado. O sistema também atuará como ferramenta de gestão para os produtores, oferecendo dados estratégicos sobre o rebanho.

“Esta é uma iniciativa que qualifica a produção e eleva o padrão dos nossos produtos, tanto para o consumo interno quanto para os mercados internacionais. É uma chancela de origem e confiabilidade que o produto gaúcho passa a oferecer ao aderir à rastreabilidade”, destaca a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), Rosane Collares.

Durante o projeto-piloto, a Seapi fornecerá dispositivos oficiais de identificação individual - brincos e botons eletrônicos -, além de orientação técnica e acompanhamento para aplicação, registro e uso dos dispositivos. Também será disponibilizado o acesso ao sistema informatizado de rastreabilidade.

A previsão é de que as atividades sejam concluídas até maio de 2026, com acompanhamento técnico permanente das equipes regionais da Seapi durante todo o processo.

Texto: Elstor Hanzen/Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Mauricio Fugalli
Agricultura Há 1 dia

RS leva viticultura sustentável à pauta da COP30

Modelo de assistência técnica voltado à adaptação climática dos vinhedos e investimentos superiores a R$ 2 milhões por ano em sustentabilidade colo...

 Rótulos não apresentavam referência à vinícola produtora e demais informações que constituem exigência legal -Foto: Ascom Seapi
Agricultura Há 4 dias

Secretaria da Agricultura apreende mais de 5 mil litros de vinho clandestino em Porto Alegre

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dip...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Epagri e Secretaria da Educação abrem inscrições gratuitas para ingressar nos Cedups Agrotécnicos

Foto: Divulgação/EpagriAo todo estão sendo ofertadas 485 vagas, distribuídas em cinco CedupsDe 10 a 17 de novembro, estudantes interessados em curs...

 (Foto: Reprodução / Vídeo / ASCOM – Prefeitura de Derrubadas)
Apoio Rural Há 4 dias

Derrubadas recebe novo trator para reforçar a patrulha agrícola

Equipamento adquirido com recursos de emenda parlamentar vai ampliar o atendimento aos produtores e aumentar a eficiência dos serviços no campo.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Leite em Santa Catarina

Fotos: Will Nieckarz/SAPEPara ouvir e ampliar o diálogo sobre os desafios e potenciais do setor leiteiro, a Secretaria de Estado da Agricultura e P...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 28°
28° Sensação
3.2 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 9 minutos

Governo Leite destina recursos para Hospital de Antônio Prado reformar farmácia interna
Justiça Há 9 minutos

Trama golpista: defesas de kids pretos iniciam sustentações no STF
Saúde Há 9 minutos

Enfermagem: setor público concentra 61,9% dos vínculos profissionais
Senado Federal Há 23 minutos

Debate expõe impasse sobre revisão de regra da Anac para acessibilidade em voos
Fazenda Há 23 minutos

Vendas no varejo gaúcho crescem 3,6% no acumulado dos últimos 12 meses

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 -0,36%
Euro
R$ 6,11 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 577,452,47 -2,01%
Ibovespa
157,520,73 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias