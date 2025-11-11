Terça, 11 de Novembro de 2025
Harpia, ave rara e maior águia das Américas, é novamente registrada no Parque do Turvo

Esta é a segunda vez que Kuhn registra a harpia — a primeira foi em 2018. Em 2024

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/ GZH
11/11/2025 às 15h21

A harpia (Harpia harpyja), também conhecida como gavião-real e considerada a maior águia das Américas, foi avistada e fotografada neste fim de semana no Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, no Noroeste do Rio Grande do Sul. O parque é o único local do Estado onde a espécie ainda é encontrada em habitat natural.

O registro foi feito pelo guarda-parque Carlos Neimar Kuhn durante um trabalho de rotina de fiscalização. Ele conseguiu capturar imagens da ave pousada em uma árvore e também alçando voo. Esta é a segunda vez que Kuhn registra a harpia — a primeira foi em 2018. Em 2024, o animal já havia sido flagrado por uma câmera de monitoramento do parque.

A harpia está ameaçada de extinção, principalmente pelo desmatamento das florestas onde vive e caça. Considerada a ave mais forte do mundo, possui garras maiores que as de um urso pardo e envergadura superior a dois metros. As fêmeas podem pesar até 9 quilos, e seus ninhos são construídos no alto de árvores gigantes.

O novo registro reforça a importância da preservação do Parque Estadual do Turvo, último refúgio da espécie no Rio Grande do Sul.📸

