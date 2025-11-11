CEO da Publicações Online comenta sobre desafios da expansão global no PG on Air

A empresa brasileira de tecnologia jurídica Publicações Online (POL) divulgou que seu CEO, Joel Rosenbaum, participou recentemente de uma entrevista no canal PGLaw, onde discutiu os desafios enfrentados por bancos digitais em sua expansão internacional e a importância de equilibrar inovação e conformidade regulatória.

Durante a conversa, Rosenbaum analisou o cenário competitivo entre grandes bancos digitais, como NuBank (Brasil), Revolut e Monzo (Reino Unido) e bunq (Holanda), destacando como cada instituição tem buscado crescer fora de seus mercados de origem.

Segundo o executivo, “a tecnologia se move mais rápido que a regulação, mas as empresas que vencem globalmente são aquelas que incorporam compliance em seu DNA”. Ele explicou que, ao ingressar em mercados altamente regulados, como os Estados Unidos, não basta oferecer um bom produto. É essencial compreender profundamente as leis locais, as normas de privacidade e as regras de proteção ao consumidor para conquistar confiança e consolidar uma operação sólida.

Rosenbaum também abordou as estratégias e exigências legais para lançamento de operações nos EUA, reforçando que transparência, proteção de dados e conformidade com padrões estaduais e federais são pontos-chave para o sucesso.

A entrevista completa pode ser assistida no canal oficial da PGLaw no YouTube.

Fundada em 2003, a Publicações Online (POL) é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em dados jurídicos, gestão de intimações eletrônicas e monitoramento de processos judiciais. Suas soluções conectam escritórios de advocacia, tribunais e órgãos públicos, promovendo eficiência e segurança em um sistema de justiça cada vez mais digital.

Para mais informações, acesse: https://publicacoesonline.com.br/