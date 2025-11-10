FastPay aposta em marketing para impulsionar expansão

A FastPay, infratech de meios de pagamento, anuncia o fortalecimento de sua estrutura comercial e de marketing como parte de um plano de expansão voltado para crescimento sustentável. Entre os esforços da empresa estão o redesenho da oferta de valor, o reposicionamento estratégico, a aceleração da comunicação, investimentos em mídia, eventos, tecnologia e treinamento de lideranças.

“A FastPay vive um novo momento de maturidade organizacional e de negócios. Desejamos estar ainda mais próximos e em evidência entre clientes, parceiros e órgãos reguladores”, diz Maria Clara Arra, CCO e CMO da empresa, com mais de 15 anos de experiência nos setores de meios de pagamento, tecnologia e e-commerce.

Segundo ela, a companhia ajustou a sua oferta ainda mais focada em soluções completas e de ponta a ponta para o mercado de cartões. “Somos especialistas e nos antecipamos às demandas do mercado quando os desafios envolvem a emissão e o processamento de todos os cartões, incluindo consignados, de benefícios (PAT) ou ainda Private Label. Para complementar a oferta, temos carteiras digitais, subadquirência e Bin Sponsor”.

A empresa buscou em sua cultura, e em uma de suas principais características, que é a proximidade com seus clientes, o seu posicionamento: impulsionar os negócios de instituições financeiras, fintechs e varejo para que se movam em direção ao futuro e alcancem os melhores resultados.

Os investimentos também envolvem o fortalecimento do marketing, que responde pela gestão de marca, relações institucionais, assessoria de imprensa, mídia, patrocínios e presença em eventos, além de treinamentos de lideranças. Segundo Maria Clara, o objetivo é ampliar a capacidade de transmitir com clareza os valores, as crenças, a visão e as narrativas de mercado da FastPay, reforçando sua atuação em tecnologia financeira e processamento de cartões.

A força do mercado de cartões

A executiva da FastPay ressalta que o setor de cartões no Brasil tem um enorme potencial de expansão, impulsionado pela crescente digitalização dos pagamentos e pela busca por alternativas mais eficientes e seguras para transações financeiras. Com uma economia pautada na oferta de crédito e uma população cada vez mais conectada, novas oportunidades surgem, especialmente, para bancos digitais, fintechs e varejo.

No ano passado, as compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos totalizaram R$ 4,1 trilhões, representando um crescimento de 10,9% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs). Deste total, R$ 2,8 trilhões correspondem à modalidade de crédito (+14,6%), R$ 1 trilhão ao débito (-0,1%) e R$ 379,4 bilhões ao pré-pago (+18,1%).

“Esses números colocam os cartões como o meio de pagamento mais relevante do varejo formal no Brasil — um mercado que ainda entrega espaço para inovação tecnológica e novos negócios”, completa a executiva.

Mercados prioritários para expansão

O plano estratégico da FastPay concentra-se em três frentes de crescimento consideradas fundamentais para os próximos anos. No segmento de bancos, a empresa busca ampliar parcerias com instituições financeiras incumbentes que enfrentam o desafio de modernizar fluxos de processamento e oferecer serviços mais ágeis e digitais aos seus clientes. Já no ecossistema de fintechs, o objetivo é apoiar novos entrantes que necessitam de tecnologia escalável e suporte consultivo para acelerar sua jornada de crescimento em um ambiente altamente competitivo.

No varejo, a FastPay aposta em soluções digitais capazes de transformar a experiência do consumidor e, ao mesmo tempo, otimizar a gestão de recebíveis, reduzindo custos e garantindo maior eficiência operacional para redes de diferentes portes. Essa atuação diversificada reflete a estratégia da companhia de combinar inovação tecnológica, proximidade com o cliente e escalabilidade, posicionando-se como parceira de confiança em toda a cadeia de meios de pagamento.

Cliente no centro da estratégia

A FastPay tem apostado em um modelo de atuação consultivo, que vai além da oferta de sistemas de pagamento. A empresa trabalha para entender as dores específicas de cada cliente e oferecer soluções que conciliam personalização e escalabilidade.

“Nosso compromisso é impulsionar o mercado de cartões e os negócios dos nossos clientes em um curto espaço de tempo, com eficiência e suporte consultivo. Para isso, investimos em processos digitalizados, inteligência artificial e um modelo de atendimento que coloca o cliente no centro da estratégia”, afirma a profissional.

Inovação e digitalização como diferenciais

A FastPay intensifica investimentos em tecnologia e digitalização de processos, ampliando sua capacidade de oferecer soluções completas de processamento, credenciamento e gestão de pagamentos. O objetivo é garantir que empresas de diferentes portes, que vão de grandes bancos a startups do ecossistema financeiro, tenham acesso a soluções rápidas, seguras e integradas.

Segundo a companhia, a digitalização do atendimento e o uso da inteligência artificial (IA) são pontos-chave para gerar valor real na jornada do cliente. “Mais do que eficiência, buscamos criar soluções que façam sentido para os negócios de nossos clientes, traduzindo suas necessidades em resultados concretos”, complementa Clara.

Compromisso com governança e segurança

O fortalecimento da estrutura comercial e de marketing se soma ao compromisso histórico da FastPay com segurança, compliance e governança. A empresa mantém certificações e investimentos contínuos em seus processos para sustentar a expansão planejada e garantir confiança ao mercado.

“Queremos ser reconhecidos não apenas pela tecnologia, mas pela forma como ajudamos nossos clientes a crescer. Escutar, compreender e transformar necessidades em resultados é a essência da nossa atuação”, conclui a CMO.