JusDinâmico: plataforma de IA impulsiona advogados

Lançado pelo Grupo Adali, JusDinâmico tem o objetivo de ajudar advogados a elevar a produtividade, melhorar o posicionamento digital e promover cre...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/11/2025 às 14h24
JusDinâmico: plataforma de IA impulsiona advogados
Grupo Adali

Nos próximos anos, os escritórios de advocacia serão bastante impactados pela tecnologia e terão de reinventar algumas práticas. É nisso que acreditam 92% dos entrevistados de um estudo feito pelo Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (CEPI-FGV).

Diante dessa tendência constatada pela pesquisa, há empresas desenvolvendo tecnologias que possam ser usadas no dia a dia da profissão. Um exemplo é o Grupo Adali, especializado em soluções digitais para a área de direito, que lançou a plataforma JusDinâmico. O objetivo é apoiar advogados em produtividade, posicionamento digital e crescimento estratégico da atuação profissional.

"A plataforma conta com uma inteligência artificial (IA) jurídica proprietária, treinada para criar peças simples ou complexas como petições, iniciais, contestações, recursos, contratos e pareceres com estrutura técnica, linguagem adequada e embasamento jurídico. Além disso, a IA organiza prazos com alertas automáticos, permitindo que o advogado acompanhe todas as suas obrigações com previsibilidade", diz Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali.

Na frente de posicionamento digital, a IA também ajuda a gerar artigos otimizados com SEO, facilitando a produção de conteúdo. Isso pode auxiliar o advogado a construir autoridade digital e ser encontrado por clientes que buscam soluções específicas, acrescenta Pinheiro.

Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia, explica que a plataforma também disponibiliza uma base de leads e oportunidades jurídicas qualificadas, permitindo que o profissional entre em contato direto com potenciais clientes e amplie sua carteira com inteligência, agilidade e previsibilidade.

"As soluções do JusDinâmico buscam tornar as rotinas mais organizadas e automatizar tarefas repetitivas. Consequentemente, há menos tempo gasto em tarefas manuais e mais capacidade de prospecção de novos clientes. A ideia é que os advogados tenham condições de escalar seus resultados com qualidade técnica e posicionamento estratégico. O modelo de negócio jurídico passa a ser mais orientado por dados, performance e presença digital, sem perder a essência da atuação jurídica tradicional", detalha Nunes.

O JusDinâmico nasce como parte de um ecossistema de tecnologia jurídica do Grupo Adali, mas continuará em constante evolução. A empresa está investindo em melhorias na IA, ampliação das integrações e novos recursos.

A meta é tornar a plataforma uma aliada indispensável para o advogado em todas as etapas: da organização da rotina à construção de autoridade, passando pela entrega técnica e prospecção qualificada.

Integração com o Correspondente Dinâmico

Pinheiro comenta que o Correspondente Dinâmico, solução do Grupo Adali que conecta contratantes a correspondentes jurídicos, está integrado ao JusDinâmico. 

"Por meio da integração com o Correspondente Dinâmico, o advogado que utiliza o JusDinâmico pode contratar diligências, audiências e parceiros jurídicos em qualquer comarca do Brasil com apenas alguns cliques. Essa conexão permite que ele atue em processos fora da sua base física, mantendo o controle de prazos e a qualidade da entrega. É uma maneira de escalar a operação sem a necessidade de estruturas presenciais em diversas regiões", declara.

Para saber mais, basta acessar o site do JusDinâmico: https://jusdinamico.com.br/

