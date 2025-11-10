PND 2025: Inep divulga resultado de recurso contra gabarito preliminar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta segunda-feira (10), o resultado do recurso da versão preliminar do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), realizada em outubro .

Os participantes que entraram com o recurso contra a resposta preliminar podem conferir o resultado na página virtual do Sistema PND .

O padrão de resposta da questão discursiva da PND se refere ao documento oficial detalhado que a banca examinadora do Inep usa como modelo para corrigir a prova discursiva.

Esta espécie de guia traz, por exemplo, os conceitos que a banca espera no desenvolvimento da resposta discursiva do candidato e os critérios de pontuação.

Parecer único

O resultado da análise dos recursos contra as versões preliminares do gabarito da PND e do padrão de resposta da questão discursiva conterá as razões (justificativas) de deferimento ou indeferimento apresentadas pela banca corretora da prova em parecer único e não individualizado.

O parecer único agrupa as razões de deferimento (aceitação) ou indeferimento (rejeição) pelo Inep, em temas recorrentes nos recursos que foram interpostos pelos candidatos. O Inep explica que não serão encaminhadas respostas individuais aos participantes.

Gabarito final

De acordo com o edital da PND 2025 , a divulgação final do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva está prevista para esta terça-feira (11).

Se houver mudança no gabarito das questões objetivas ou no padrão de resposta da questão discursiva, devido ao recurso, essa alteração será aplicada a todos os participantes, inclusive quem não recorreu.

Próximos passos

Confira as próximas datas da primeira edição da Prova Nacional Docente:

11 de novembro: divulgação final do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva;

25 de novembro: divulgação da correção preliminar da resposta da questão discursiva;

25 e 26 de novembro: recurso da correção da resposta da questão discursiva;

10 de dezembro: divulgação do resultado final da PND 2025.

PND

A Prova Nacional Docente (PND) não é uma certificação pública para o ofício de professor, também não é um concurso.

Chamado de CNU dos Professores ou Enem dos Professores, o exame avalia o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas, com o objetivo de auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as suas redes de ensino.

Por isso a PND representa uma porta de entrada no magistério público brasileiro.

As redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes da PND como mecanismo único ou complementar de seleção de docentes para seus quadros a partir de 2026.

O exame, criado pelo Ministério da Educação (MEC), será realizado anualmente pelo Inep.