Inteligência artificial transforma engajamento nas empresas

William A. Kahn, em 1990, definiu o engajamento no trabalho como o processo pelo qual os colaboradores se envolvem e se expressam física, cognitiva e emocionalmente no desempenho de suas funções, integrando seu eu às tarefas da organização.

Segundo relatório da empresa global de pesquisa e consultoria Gallup, o engajamento dos funcionários é uma responsabilidade compartilhada. A pesquisa aponta que executivos definem a visão, gestores são responsáveis por 70% do nível de engajamento das equipes e colaboradores comunicam suas próprias necessidades.

Rafael Bueno, fundador e CEO da empresa de tecnologia para Recursos Humanos (RH) TeamCulture, destaca que a inteligência artificial (IA) representa um divisor de águas na forma como as empresas podem escutar suas pessoas e evoluir com elas. Ele reforça que o assunto será abordado no webinar que será realizado no dia 18/11 com o tema "Como a IA está revolucionando o engajamento de colaboradores".

"A IA torna o engajamento mais acessível, mais eficiente e, sobretudo, mais humano, ao resolver o maior gargalo das empresas hoje: a dificuldade de interpretar dados e transformá-los em ação. Ela libera espaço para que líderes e equipes se concentrem de forma estratégica no propósito, na confiança e no relacionamento com pessoas", avalia Bueno.

Para o executivo, as funcionalidades da IA permitem transformar o engajamento de um processo limitado a pesquisas pontuais ou relatórios estáticos em um processo mais dinâmico, integrado à rotina e muito mais eficaz do que os modelos tradicionais.

"Com algoritmos que analisam percepções, dados de clima, padrões de comportamento (cultura) e participação, a IA consegue identificar sinais precoces de desengajamento, sugerir intervenções preventivas e acompanhar o impacto das ações quase em tempo real", detalha o especialista.

O fundador afirma que a IA possibilita um ciclo de escuta e ação com velocidade e consistência, o que resulta em maior motivação, alinhamento e engajamento. Segundo ele, empresas que usam IA para apoiar esse processo relatam redução de turnover, melhoria na produtividade e um ambiente mais propício ao bem-estar coletivo, com decisões mais assertivas e menos reativas.

"A IA ajuda a construir um sistema mais justo e transparente, onde os líderes conseguem atuar de forma mais precisa e menos subjetiva, e os colaboradores percebem uma evolução real na cultura. A clareza gerada por esse processo contribui diretamente para o senso de pertencimento e confiança nas lideranças", explica o CEO.

A IA pode apoiar a liderança na leitura em tempo real das percepções, necessidades e expectativas dos colaboradores. Para o profissional, a grande contribuição da tecnologia é transformar grandes volumes de dados não estruturados — como comentários abertos, variações de engajamento ou sentimentos expressos nas pesquisas — em insights claros e acionáveis para os líderes.

"Em vez de navegar por dashboards complexos ou depender de interpretação técnica, os gestores passam a receber recomendações práticas com base no contexto do seu time. Isso facilita a tomada de decisão, reduz a sobrecarga da liderança e fortalece o papel do líder como agente ativo de engajamento", relata o fundador da TeamCulture.

Recursos de IA para engajamento

O especialista esclarece que os recursos de IA utilizados pelas empresas que buscam engajar seus colaboradores de forma inteligente estão estruturados entre IA generativa conversacional (chat-based), IA generativa recomendativa, IA Natural Language Processing (NLP) (para análise de opiniões qualitativas) e IA adaptativa de perguntas.

As modalidades permitem que os líderes interajam diretamente com a tecnologia por meio de perguntas, fornecem análise de dados de engajamento, clima, participação, benchmarks e feedbacks qualitativos e sugerem planos de ação personalizados para cada equipe, que podem ser acompanhados de um indicador de efetividade das iniciativas.

A tecnologia também interpreta grandes volumes de comentários abertos, agrupando temas, identificando padrões de sentimento e oferecendo orientações para respostas construtivas e empáticas. Os questionários de coleta de opinião são dinâmicos, adaptando as perguntas de forma inteligente para trazer mais clareza e profundidade aos temas avaliados.

"Essas frentes combinadas representam um avanço importante rumo a um RH mais estratégico, com líderes mais preparados e culturas organizacionais mais responsivas. A IA pode atuar como um verdadeiro Business Partner digital, avaliando todas as dimensões do engajamento, opiniões qualitativas, benchmarks e boas práticas para gerar planos de ações personalizados".

Para Bueno, o futuro do engajamento organizacional apoiado pela Inteligência Artificial é contínuo, inteligente e integrado à rotina da liderança. O executivo acredita que a IA permitirá que as empresas saiam do modelo reativo e adotem um modelo proativo, que alia escuta, análise e ação.

"Cada vez mais, veremos soluções que combinam machine learning, linguagem natural e ciência comportamental para criar sistemas adaptativos de cultura e engajamento, personalizados por equipe, momento e desafio. O papel do RH será focado em direcionar decisões e desenvolver pessoas com base em inteligência real", analisa o CEO.

A TeamCulture atua com foco em construir sistemas completos de engajamento baseados em IA que interpretam, recomendam e acompanham coletas de opiniões e ações de forma prática.

"A aposta é em modelos que descentralizam a responsabilidade, empoderando lideranças com recursos intuitivos, acessíveis e com alto poder de impacto. Trata-se de criar uma nova forma de liderar com dados", conclui.

Para saber mais sobre como a IA está revolucionando a gestão do engajamento, basta acessar:

https://materiais.teamculture.com.br/webinar-como-a-ai-esta-revolucionando-a-gestao-do-engajamento