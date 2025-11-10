Study Prep da Pearson ganha IA e tutoria personalizada

A Pearson, empresa global de aprendizagem ao longo da vida, anuncia a expansão do Study Prep, sua experiência de aprendizagem em vídeo aprimorada por IA que oferece suporte personalizado ao estudo em mais de 25 disciplinas acadêmicas. Lançado comercialmente no primeiro semestre de 2025, o Study Prep agora alcançará estudantes em todo o mundo, incluindo Canadá, Brasil, Reino Unido, Índia, China e África do Sul. A ampliação do Study Prep representa um aumento do acesso a recursos de aprendizagem com tecnologia de IA globalmente.

A ferramenta une o conhecimento humano a uma IA projetada e desenvolvida especificamente para o aprendizado. Por meio dela, os alunos têm acesso a milhares de explicações em vídeo e problemas práticos de curta duração, assistência de tutores humanos especialistas e ferramentas de estudo com tecnologia de IA.

Além disso, a tecnologia de correspondência de currículos do Study Prep cria planos de estudo personalizados, adaptados ao curso específico de cada aluno, já que seu Tutor de IA ajuda os estudantes a abordar instantaneamente conceitos desafiadores com orientações passo a passo, tudo isso no fluxo de aprendizagem.

Outra função diferenciada é que os alunos também podem interagir diretamente com o conteúdo do vídeo clicando no botão "Faça uma pergunta" para pausar o vídeo automaticamente e fazer com que o bot de bate-papo com IA incorporado responda às perguntas sobre esses conceitos específicos.

"No mundo atual, cada vez mais impulsionado pela IA, os alunos precisam de ferramentas de aprendizagem que não apenas os ajudem a dominar o conteúdo do curso, mas também os capacitem a aprender melhor e a pensar mais profundamente, preparando-os para o futuro", afirma Ebrahim Matthews, Vice-Presidente Sênior da Pearson International Higher Education. "Ao expandir o Study Prep globalmente, garantimos que um suporte educacional de qualidade esteja disponível para os alunos onde e quando precisarem, independentemente da geografia ou fuso horário."

O Study Prep oferece suporte em Ciências, Matemática e Psicologia, com mais disciplinas sendo adicionadas em breve. Ainda complementa os materiais tradicionais dos cursos, oferecendo aos alunos suporte de estudo sob demanda, alinhado aos programas em que estão matriculados.

De acordo com Ebrahim Matthews, Vice-Presidente Sênior da Pearson International Higher Education, a aplicação de IA generativa da Pearson é respaldada pela ciência da aprendizagem, avaliada por especialistas no assunto, e demonstra resultados tangíveis e aprimorados para os alunos, como estudo mais ativo e engajado e cognição de nível superior. "Com mais de 80% de nossos produtos agora digitais ou habilitados digitalmente, a Pearson está comprometida com a aplicação responsável da IA ​​para aprimorar a experiência de ensino e aprendizagem de educadores, alunos e empregadores", completa o executivo.