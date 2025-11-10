Segunda, 10 de Novembro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Study Prep da Pearson ganha IA e tutoria personalizada

Nova fase da solução reforça a aposta da Pearson em aprendizagem personalizada com suporte em tempo real; recurso já disponível no Brasil, Canadá, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/11/2025 às 12h38
Study Prep da Pearson ganha IA e tutoria personalizada
Divulgação/Banco de Imagens/Freepik

A Pearson, empresa global de aprendizagem ao longo da vida, anuncia a expansão do Study Prep, sua experiência de aprendizagem em vídeo aprimorada por IA que oferece suporte personalizado ao estudo em mais de 25 disciplinas acadêmicas. Lançado comercialmente no primeiro semestre de 2025, o Study Prep agora alcançará estudantes em todo o mundo, incluindo Canadá, Brasil, Reino Unido, Índia, China e África do Sul. A ampliação do Study Prep representa um aumento do acesso a recursos de aprendizagem com tecnologia de IA globalmente.

A ferramenta une o conhecimento humano a uma IA projetada e desenvolvida especificamente para o aprendizado. Por meio dela, os alunos têm acesso a milhares de explicações em vídeo e problemas práticos de curta duração, assistência de tutores humanos especialistas e ferramentas de estudo com tecnologia de IA.

Além disso, a tecnologia de correspondência de currículos do Study Prep cria planos de estudo personalizados, adaptados ao curso específico de cada aluno, já que seu Tutor de IA ajuda os estudantes a abordar instantaneamente conceitos desafiadores com orientações passo a passo, tudo isso no fluxo de aprendizagem.

Outra função diferenciada é que os alunos também podem interagir diretamente com o conteúdo do vídeo clicando no botão "Faça uma pergunta" para pausar o vídeo automaticamente e fazer com que o bot de bate-papo com IA incorporado responda às perguntas sobre esses conceitos específicos.

"No mundo atual, cada vez mais impulsionado pela IA, os alunos precisam de ferramentas de aprendizagem que não apenas os ajudem a dominar o conteúdo do curso, mas também os capacitem a aprender melhor e a pensar mais profundamente, preparando-os para o futuro", afirma Ebrahim Matthews, Vice-Presidente Sênior da Pearson International Higher Education. "Ao expandir o Study Prep globalmente, garantimos que um suporte educacional de qualidade esteja disponível para os alunos onde e quando precisarem, independentemente da geografia ou fuso horário."

O Study Prep oferece suporte em Ciências, Matemática e Psicologia, com mais disciplinas sendo adicionadas em breve. Ainda complementa os materiais tradicionais dos cursos, oferecendo aos alunos suporte de estudo sob demanda, alinhado aos programas em que estão matriculados.

De acordo com Ebrahim Matthews, Vice-Presidente Sênior da Pearson International Higher Education, a aplicação de IA generativa da Pearson é respaldada pela ciência da aprendizagem, avaliada por especialistas no assunto, e demonstra resultados tangíveis e aprimorados para os alunos, como estudo mais ativo e engajado e cognição de nível superior. "Com mais de 80% de nossos produtos agora digitais ou habilitados digitalmente, a Pearson está comprometida com a aplicação responsável da IA ​​para aprimorar a experiência de ensino e aprendizagem de educadores, alunos e empregadores", completa o executivo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 44 minutos

KRJ apresenta conectores elétricos ao mercado colombiano durante a FISE 2025

A empresa estará entre as expositoras do Pavilhão Brasil, em parceria com ABINEE e ApexBrasil.

 Equipe BotCity
Tecnologia Há 1 hora

Andrade Gutierrez adota AI Agent com governança na BotCity

A Andrade Gutierrez implementou agentes de inteligência artificial orquestrados pela plataforma BotCity para ampliar a eficiência de suas automaçõe...

 Freepik
Tecnologia Há 1 hora

COP30 usa a inteligência artificial para soluções climáticas

A COP30 anunciou a "AI Climate Academy", uma iniciativa global que foi lançada durante as ações preparatórias da conferência do clima, visando capa...

 Bancos de imagens - Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Brasil avança na proteção de crianças e adolescentes

ECA Digital e reestruturação da ANPD fortalecem a proteção de menores online e refletem uma tendência global de fortalecimento de marcos regulatóri...

 Divulgação Tecban
Tecnologia Há 3 dias

Tecban acelera transformação digital em colaboração com AWS

Movimento acelera jornada de migração para a nuvem, garantindo mais eficiência, agilidade e otimização de custos

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
24° Sensação
2.18 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Terça
28° 13°
Quarta
21° 16°
Quinta
28° 15°
Sexta
28° 15°
Sábado
29° 16°
Últimas notícias
Entretenimento Há 10 minutos

Mostra CineOLHAR 2025 divulga produções audiovisuais de crianças e adolescentes
Tecnologia Há 26 minutos

Study Prep da Pearson ganha IA e tutoria personalizada
Meio ambiente Há 27 minutos

Governo do Rio Grande do Sul amplia protagonismo na COP30, em Belém
Tecnologia Há 42 minutos

KRJ apresenta conectores elétricos ao mercado colombiano durante a FISE 2025
Agricultura Há 56 minutos

RS leva viticultura sustentável à pauta da COP30

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,20%
Euro
R$ 6,14 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 592,232,83 +1,54%
Ibovespa
154,940,38 pts 0.57%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6874 (08/11/25)
03
36
61
63
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3534 (08/11/25)
01
03
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias