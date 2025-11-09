Domingo, 09 de Novembro de 2025
10°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após fazer o Enem, candidatos manifestam confiança e expectativa

Alguns participantes ficaram surpresos com o tema da redação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/11/2025 às 18h52
Após fazer o Enem, candidatos manifestam confiança e expectativa
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada em todo o Brasil neste domingo (9), concede aos alunos até cinco horas e 30 minutos para responder questões e escrever a redação. Mas a partir de duas horas de realização - tempo mínimo exigido - alguns candidatos já tinham deixado o local de aplicação, bem antes das 19h, horário final.

A Agência Brasil conversou com alguns deles em pontos de aplicação do exame no Rio de Janeiro.

Em meio ao reencontro com parentes e amigos e a abordagens de promotores de cursinhos e de faculdades privadas, os estudantes manifestaram sentimentos como confiança, expectativa para o próximo domingo - quando acontece o segundo dia de provas - e surpresa com o tema da redação : "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Diego Jeferson de Souza, de 17 anos, fez a prova no campus de uma universidade particular, no bairro do Maracanã. Ele foi o primeiro a deixar o local de provas, poucos minutos após as 15:30.

“A prova estava tranquila até, eu achei que estaria mais difícil, só deu uma dificultada na redação, porque eu estava com um tema em mente e foi totalmente outro”, disse o estudante que pretende fazer curso de ciências contábeis na faculdade.

Para ele, o fato de ter feito a prova rapidamente é sinal de confiança para o próximo domingo.

Cansativa

Perto dali, Pâmela Rodrigues deixava o local de provas em uma unidade do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet). Na blusa que usava, exibia orgulhosa a frase estampada: “A educação transforma vidas e concretiza sonhos”.

A candidata de 33 anos pretende fazer faculdade de direito e considerou a prova “bem cansativa”, acrescentando que piora as dores que tem nas costas.

“É uma prova bem complexa, muitas horas, o que acho que gera muito cansaço e acho que tem que trabalhar muito o nosso emocional, psicológico. Requer também um bom preparo para conseguir uma boa pontuação”, disse.

Pâmela também se surpreendeu com o tema da redação. “Eu achei que cairia algo de meio ambiente por estar muito em alta, a questão de desmatamento”, contou.

Julian de Souza, de 21 anos, que pretende cursar fisioterapia, classificou o desempenho de “razoável” e, apesar da surpresa com o assunto da redação, achou que foi um “bom tema”.

“O que eu acho do Enem é que é mais interpretação, acho que questões de texto cansam mais, mas foi tranquilo até”, avaliou.

Dificuldade

Outra candidata que vislumbra fazer faculdade na área da saúde é Caroline Rosa, de 17 anos, que quer estudar enfermagem. Ela achou a prova “um pouco difícil”.

“Com medo”, brincou. Ela já adiantou que a próxima semana será de estudo. “É matemática, né? Então tem que estudar à beça”.

Graziele Silva dos Santos, de 17 anos, se imagina fazendo faculdade na área de logística e não achou o exame tranquilo.

“Achei um pouco difícil, mas talvez eu consiga”, disse ela, que considerou importante o tema da redação.

“Foi importante cair porque não é algo que muita gente pensa. Então é importante para a gente treinar”, diz.

Maria Clara Camargos, de 17 anos, classificou o primeiro dia do Enem como desafiador. “Mas foi bom, não foi tão ruim não”.

A estudante quer ser psicóloga e foi mais uma que ficou surpresa com o assunto da redação. “Eu estava confiante de que seria sobre a tecnologia, que eu teria mais argumentos”.

Entre os candidatos, havia os que confessaram não ter estudado muito para a prova, como Cauã Pereira Barbosa, de 18 anos. “Vou fazer área militar, então eu vim aqui só para fazer mesmo”, relatou ele, que ainda nutre o interesse em cursar ciência da computação.

Processo seletivo

Mais de 4,8 milhões de candidatos estavam habilitados a participar do Enem.

Além da redação, a prova deste domingo cobrou questões de múltipla escolha das seguintes áreas do conhecimento: língua portuguesa; literatura; língua estrangeira (inglês ou espanhol); história; geografia; filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação.

O segundo dia de prova é no próximo domingo (16), quando serão cobrados conteúdos de ciências da natureza e matemática.

Além de avaliar o ensino nas escolas, O Enem é a principal porta de entrada em universidades, principalmente nas públicas. A nota pode ser usada pelos estudantes no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), voltado às públicas, e no Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), os dois direcionados a instituições particulares.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 3 horas

Enem 2025: entenda quem pode solicitar a reaplicação das provas

Casos incluem problemas logísticos e doenças infectocontagiosas

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 5 horas

Tema da redação do Enem ajuda a debater etarismo, dizem professores

Para especialistas, exame trouxe um tema relevante e atual

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 7 horas

Redação do Enem 2025 aborda as perspectivas para o envelhecimento

Candidatos também fazem hoje questões de linguagens e ciências humanas

 © Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Há 8 horas

Enem 2025: portões são fechados em todo o Brasil

Exame é principal porta de entrada para o ensino superior

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Educação Há 8 horas

Estudantes chegam cedo para o Enem e relatam superação e confiança

Candidatos falam de expectativas para primeiro dia de prova

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 10° Máx. 24°
17° Sensação
2.44 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Segunda
26° 11°
Terça
27° 13°
Quarta
25° 17°
Quinta
29° 17°
Sexta
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes
Geral Há 2 horas

Ainda é impossível mensurar todos os danos do tornado, diz ministro
Educação Há 2 horas

Após fazer o Enem, candidatos manifestam confiança e expectativa

Trânsito Fatal Há 3 horas

Jovem de 17 anos morre após acidente próximo ao Mirante da Santa, em Barra do Guarita
Educação Há 3 horas

Enem 2025: entenda quem pode solicitar a reaplicação das provas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,17 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 590,255,77 +0,99%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6874 (08/11/25)
03
36
61
63
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3534 (08/11/25)
01
03
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias