Redação do Enem 2025 aborda as perspectivas para o envelhecimento

Candidatos também fazem hoje questões de linguagens e ciências humanas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/11/2025 às 14h38
Redação do Enem 2025 aborda as perspectivas para o envelhecimento
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 é: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A informação foi divulgada neste domingo (9) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, pela rede social X.

Além da prova de redação, os candidatos inscritos no Enem fazem na tarde de hoje as questões de linguagens e códigos e de ciências humanas. A prova começou às 13h30 e o termina às 19h (horário de Brasília).

Como é a redação

A prova de redação exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação.

Os participantes terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação.

O tema da redação será de ordem social, científica, cultural ou política.

O projeto de texto, com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, deverá defender um ponto de vista - uma opinião a respeito do tema proposto -, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência.

o candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. Propostas que desrespeitem os direitos humanos receberão nota zero. Constituem desrespeito aos direitos humanos propostas que, por exemplo, incitem as pessoas à violência ou tenham referências racistas.

Correção

Somente serão corrigidas as redações transcritas para a folha de redação oficial da prova do Enem.

Cada redação será corrigida por dois corretores, com graduação em letras ou linguística, de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra.

Os corretores atribuirão uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências. A soma desses pontos compõe a nota total atribuída por avaliador, que pode chegar a 1 mil pontos. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Nota zero

Entre os critérios previstos no edital do Enem 2024 que resultam na nota zero na redação, estão:

  • Fuga ao tema proposto;
  • Ausência de texto na folha de redação;
  • Texto insuficiente, com até sete linhas manuscritas;
  • Texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;
  • Nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação, em qualquer parte da folha de redação;
  • Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e
  • Desrespeito à seriedade do exame, com palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação.
