Cartazes históricos do movimento negro serão digitalizados e expostos

Uma parceria firmada entre o Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast) e o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro) pretende digitalizar mais de 250 cartazes históricos do Ipeafro. A iniciativa busca preservar e difundir a memória afro-brasileira e celebrar o Biênio Abdias Nascimento.

Para Clícea Maria Miranda, diretora de Preservação e Gestão do Acervo Ipeafro, a ação fortalece o compromisso com a memória negra e luta por direitos sociais.

“A parceria com o Mast, uma instituição pública da área da ciência e tecnologia, revela o reconhecimento da atuação dos povos negros na construção da cultura, da história e das ciências no Brasil e no mundo”, diz.

Segundo Everaldo Pereira Frade, chefe do Serviço de Arquivo de História da Ciência (SEAHC-Mast), a parceria é importante por focar na preservação do acervo de Abdias Nascimento, “um símbolo das lutas pela igualdade, mas também por colocar o Mast como referência na captação e tratamento de arquivos pessoais de cientistas negros”, ressalta.

Como parte do Acordo de Cooperação Técnica, as entidades vão realizar um evento de abertura para o público no dia 17 de novembro, às 13h30, no Mast, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O publico poderá conferir parte dos cartazes do Ipeafro ao visitar a exposição “Memória Negra em Cartaz(es)” , sobre a organização dos movimentos negros do Brasil, e participar da mesa “Evocação dos Ausentes”, na qual pesquisadores do projeto debatem o silenciamento de pessoas negras na ciência.

Biênio Abdias Nascimento

Abdias Nascimento foi um ativista antirracista, ator, dramaturgo, político e um dos principais nomes do movimento negro brasileiro. Em sua trajetória criou organizações importantes como o Teatro Experimental do Negro, Museu de Arte Negra e o próprio Ipeafro.

O “Biênio Abdias Nascimento 2024-2025” foi organizado pelo Ipeafro como uma celebração ao trabalho do ativista. O período marca datas como os 110 anos do nascimento de Abdias, os 80 anos da fundação do Teatro Experimental do Negro e os 75 anos do 1º Congresso do Negro Brasileiro.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia