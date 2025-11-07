Vídeo: Tornado causa devastação em Rio Bonito do Iguaçu

Um tornado com ventos que ultrapassaram os 100 km/h atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no fim da tarde desta sexta-feira (7), causando grande destruição na área urbana.

De acordo com informações preliminares, cerca de 60% das residências e prédios da sede da cidade foram danificados ou completamente destruídos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, profissionais da saúde e voluntários estão mobilizados para prestar socorro às vítimas e verificar se há desaparecidos.

Um supermercado teria desabado, e há relatos de pessoas aguardando resgate entre os escombros.

O prefeito Sezar Bovino informou que todas as secretarias municipais foram acionadas e que a Defesa Civil do Paraná já foi comunicada para reforçar as ações de emergência.

A prefeitura deve divulgar nas próximas horas um PIX oficial para doações destinadas às famílias afetadas

(Video: Redes Sociais)