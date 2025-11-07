Sexta, 07 de Novembro de 2025
Vídeo: Tornado causa devastação em Rio Bonito do Iguaçu

Ventos acima de 100 km/h destruíram boa parte da área urbana; equipes de resgate e voluntários atuam no socorro às vítimas

Por: Marcelino Antunes Fonte: Sudoeste Online
07/11/2025 às 20h50
(Foto: Reprodução / Vídeo / Sudoeste Online)

Um tornado com ventos que ultrapassaram os 100 km/h atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no fim da tarde desta sexta-feira (7), causando grande destruição na área urbana.

De acordo com informações preliminares, cerca de 60% das residências e prédios da sede da cidade foram danificados ou completamente destruídos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, profissionais da saúde e voluntários estão mobilizados para prestar socorro às vítimas e verificar se há desaparecidos.

Um supermercado teria desabado, e há relatos de pessoas aguardando resgate entre os escombros.

O prefeito Sezar Bovino informou que todas as secretarias municipais foram acionadas e que a Defesa Civil do Paraná já foi comunicada para reforçar as ações de emergência.

A prefeitura deve divulgar nas próximas horas um PIX oficial para doações destinadas às famílias afetadas

 

(Video: Redes Sociais)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
TEMPO Há 5 horas

Ventania derruba árvores e causa transtornos em Passo Fundo

Rajadas de vento atingiram a cidade na tarde desta sexta-feira, provocando queda de árvores e alagamentos em alguns pontos, mas sem deixar feridos.
JALMO ANTONIO FORNAR Há 11 horas

A guria de Santo Angelo

Mais uma história do Peri

 (Foto: Ascom Cresol)
Sustentabilidade Há 1 dia

Cresol leva práticas sustentáveis e inclusão financeira à COP30 em Belém

Cooperativa de crédito apresentará projetos que unem desenvolvimento econômico, preservação ambiental e transformação social no maior fórum climático do planeta

 (Foto: Divulgação Sicredi)
Sicredi Há 2 dias

Sicredi Raízes inaugurou nova sede administrativa em Três Passos com evento para comunidade

O evento reuniu autoridades, associados, lideranças comunitárias e representantes de cooperativas coirmãs, marcando um momento histórico para a cooperativa e para o município.

 (Foto: IA)
Alerta | Golpe Há 2 dias

Golpistas se passam por INSS e tentam obter dados de moradores da região

Criminosos ligam solicitando “prova de vida”; INSS reforça que não realiza esse procedimento por telefone.

