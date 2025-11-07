Sexta, 07 de Novembro de 2025
Tecban acelera transformação digital em colaboração com AWS

Movimento acelera jornada de migração para a nuvem, garantindo mais eficiência, agilidade e otimização de custos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/11/2025 às 18h08
Divulgação Tecban

A Tecban, empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro do País mais eficiente e inclusivo, anuncia uma colaboração estratégica com a Amazon Web Services (AWS) para acelerar sua jornada de migração para a nuvem. A duração do projeto, prevista para ser finalizada em três anos, anuncia uma transformação radical na infraestrutura tecnológica da companhia.

O cenário reforça a posição de vanguarda da empresa no setor financeiro, resultante dos investimentos contínuos em transformação digital, tecnologia e inovação em variadas frentes de atuação, fortalecendo a governança e o controle da operação.

Com 30% das aplicações da Tecban atualmente em nuvem, o projeto com a AWS vem na esteira de uma demanda interna por modernização transversal na companhia, que anunciou recentemente ao mercado seu novo posicionamento e marca. “Estamos vivendo um novo e positivo episódio de virada de chave tecnológica, preparados para escalar de forma sustentável e atender o mercado financeiro de forma abrangente, fomentando as características de agilidade e confiança, inerentes às soluções desenvolvidas e entregues pela Tecban”, conta Robert Baumgartner, CIO da Tecban.

Com a migração, para além de ganhar em desempenho, agilidade de processamento, consistência na operação de serviços durante o pico, e economia de energia, a companhia evolui seus colaboradores e especialistas para o desenvolvimento e manutenção de negócios. “Desde o início das tratativas sobre o projeto, temos trabalhado a comunicação com os colaboradores de forma horizontal e transparente, oferecendo treinamentos constantes a fim de consolidar a confiança e o aprendizado, incentivando a colaboração e o senso de ousadia, reforçando o papel de cada um na construção de um mercado financeiro cada vez mais ágil, inovador, inclusivo e com propósito”, comenta Baumgartner.

“Estamos muito animados em apoiar a Tecban em mais este importante passo de sua jornada digital, tanto no fornecimento da infraestrutura de nuvem quanto na capacitação profissional dos seus colaboradores. Na AWS, estamos comprometidos em ajudar a destravar oportunidades para pessoas e empresas na economia digital”, diz Cleber Morais, diretor-geral da AWS no Brasil.

Impactos estratégicos e benefícios da migração

Atualmente, a Tecban opera dois data centers internos, e o objetivo do projeto é reduzir drasticamente a dependência dessas estruturas, garantindo maior agilidade e resiliência ao ecossistema financeiro. A estratégia de migração para a nuvem também visa transformar custos fixos em custos variáveis, o que permite uma gestão mais eficiente dos recursos conforme a demanda do mercado.

Entre as principais características da iniciativa, destacam-se:

  • Flexibilidade financeira: redução de investimentos em infraestrutura física e adoção de um modelo de pagamento baseado no consumo real.
  • Sustentabilidade do negócio: modelo mais adaptável às oscilações de demanda, garantindo maior estabilidade financeira.
  • Proteção avançada: implementação de uma arquitetura robusta para garantir a seguridade de dados e mitigação de riscos cibernéticos.
  • Capacitação de equipes: investimento na formação de profissionais para atuar com tecnologias em nuvem, impulsionando a inovação interna. Cerca de 60 a 70% da equipe de TI será treinada e certificada.
  • Eficiência e escalabilidade: processos mais ágeis, permitindo ajustes dinâmicos na infraestrutura conforme a variação das transações financeiras.

A migração para a nuvem não é uma novidade no setor financeiro, mas a Tecban está entre as empresas que estão liderando essa transformação com um cronograma acelerado e dinâmico.

A colaboração com a AWS também inclui suporte estratégico em treinamentos e certificações para os profissionais da Tecban, garantindo que a equipe esteja plenamente capacitada para gerir a nova infraestrutura. A previsão é que a capacitação envolva centenas de profissionais ao longo do projeto.

Com esse movimento, a Tecban reafirma seu compromisso com a inovação, a eficiência operacional e a sustentabilidade do negócio, preparando-se para um futuro cada vez mais digital e conectado.

Atendimento à imprensa Tecban: [email protected]

Ana Paula Vieira - (11) 95711-9588

Kennya Gava – (27) 99986-6147

Lara Paulon - (11) 98807-7961

