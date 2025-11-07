Jogos Escolares do Rio Grande do Sul reúnem 130 mil estudantes de todo o Estado

A partir de segunda-feira (10/11), jovens atletas de cada uma das 30 Coordenadorias Regionais da Educação (CREs) participarão das disputas da fase de coordenadoria dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs). Promovida pela Secretaria da Educação (Seduc), a competição é o maior evento esportivo em nível escolar do Estado, reunindo alunos das escolas públicas gaúchas nas três redes de ensino: municipal, estadual e federal. O campeonato, que chegou a sua 54º edição, conta com a participação de mais de 3 mil escolas, incluindo cerca de 130 mil estudantes de todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, destacou que a competição é um marco na trajetória da Seduc, transformando a prática esportiva em uma ferramenta de aprendizagem e de cidadania. “Há mais de meio século, os Jergs fazem parte da história do Rio Grande do Sul e da vida de milhares de estudantes. Ele é uma das mais belas tradições da nossa rede pública, celebrando os valores do espírito esportivo, como o trabalho em equipe, a superação, a inclusão e a perseverança. Como diz o slogan, ele é para sempre, porque quem participa leva consigo as lembranças, as amizades e as lições que o esporte ensina para a vida.”

A competição possui duas categorias (infantil e juvenil), além dos naipes masculino, feminino e misto. As modalidades envolvem esportes individuais e coletivos, abrangendo:

Atletismo

Voleibol

Futsal

Basquetebol

Handebol

Tênis de mesa

Orientação

Xadrez

Bocha paralímpica

Badminton

A competição

Neste momento, os campeões da fase municipal, primeira etapa dos Jergs, competem na etapa de coordenadoria, disputando com outras escolas dentro da mesma CRE para definir quem avança para a fase regional. Na etapa por regiões, os vencedores das 30 CREs se enfrentam em um confronto territorial, sendo que os Jergs dividem o Estado em cinco grandes regiões. Todos os participantes também receberão, por meio da Seduc, transportes e serviços de arbitragem. Na etapa regional, devido aos deslocamentos maiores, também é garantida a alimentação para as equipes.

Além de fomentar o esporte, os Jergs buscam contribuir com o desenvolvimento integral dos estudantes, incentivando a integração entre as escolas e a comunidade escolar. Também é uma oportunidade de identificar novos talentos esportivos no cenário gaúcho, selecionando equipes e estudantes para representar o Rio Grande do Sul nas etapas nacionais dos jogos escolares.